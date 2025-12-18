Wall Street vue en légère hausse, l'Europe attend les banques centrales

Une enseigne de Wall Street à l'extérieur de la Bourse de New York

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en légère hausse et les Bourses européennes progressent prudemment jeudi à mi-séance, dans l'attente des décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) et de la Banque centrale européenne (BCE) plus tard dans la journée.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de 0,14% pour le Dow Jones, de 0,45% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,8% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,34% à 8.113,50 points vers 11h13 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,31% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,26%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,48%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,35% et le Stoxx 600 progresse de 0,35%.

Les Bourses européennes évoluent dans le calme à l'approche de deux des événements clés de la semaine : la décision sur les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre, à 12h00 GMT, suivie de celle de la BCE, à 15h15 GMT, à un moment où les principales banques centrales mondiales commencent à diverger dans leurs orientations.

Dans la zone euro, Francfort devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés et ne pas donner de signes d'une nouvelle baisse à court terme, l'économie du bloc se montrant plutôt résiliente et l'inflation restant proche de l'objectif de 2% de la banque centrale.

Les investisseurs resteront toutefois très attentifs aux projections de l'institution, surtout après qu'Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, a récemment laissé entendre que la prochaine mesure, bien que non immédiate, pourrait être une hausse des coûts d'emprunt.

"Il n'est pas inimaginable que le prochain taux d'intérêt soit relevé... Mais il est intéressant d'entendre les décideurs politiques affirmer avec une telle confiance que leur processus d'assouplissement est en grande partie terminé", a déclaré Iain Barnes, stratège chez Netwealth.

Au Royaume-Uni, les investisseurs ne s'attendent pas à de grandes surprises jeudi, le marché misant largement sur une baisse de 25 points de base, soutenue par un ralentissement de l'inflation et une croissance morose, mais les perspectives et les débats au sein de l'institution seront sans aucun doute suivis de près alors que les prix restent parmi les plus élevés des économies avancées.

La politique monétaire a été également au programme jeudi en Suède et en Norvège, où les banques centrales respectives ont laissé leurs taux inchangés, comme prévu.

Au-delà de l'Europe, la prudence est de mise avant la publication du rapport sur l'inflation aux États-Unis pour le mois de novembre, prévue à 13h30 GMT, qui pourrait aider à éclairer la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed). Après trois baisses consécutives, la banque centrale devrait marquer une pause par la suite, mais le ton concernant les perspectives pour 2026 s'est avéré moins "hawkish" que prévu lors de la réunion de politique monétaire de la semaine dernière.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Le géant texan de services "cloud" Oracle est à surveiller jeudi après avoir reculé de 5,4% la veille, en réaction à une information du Financial Times selon laquelle son partenaire Blue Owl Capital n'envisage pas d'apporter son soutien financier à l'implantation d'un centre de données d'une valeur de 10 milliards de dollars dans le Michigan.

La technologie reste dans le viseur des investisseurs en raison des craintes sur les investissements colossaux dans le domaine de l'IA, même si les turbulences devraient s'apaiser jeudi grâce aux perspectives optimistes du fabricant de puces mémoire Micron Technology, qui s'envole de 9% en avant-Bourse. AMD et Nvidia sont pour leur part indiqués en légère hausse.

VALEURS EN EUROPE

À Paris, ADP plonge de 9,4% et ressort lanterne rouge du SBF 120, après la décision de l'Autorité de régulation des transports (ART) français de s'opposer à la demande de hausse des redevances aéroportuaires formulée par l'opérateur.

Ailleurs en Europe, le distributeur allemand de produits de beauté Douglas, qui a revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires pour 2026 et au-delà, recule de près de 4%.

Currys bondit de 10% à Londres, le détaillant en produits électriques ayant annoncé un bénéfice en forte hausse au premier semestre.

Whitbread, propriétaire de la chaîne hôtelière Premier Inn, prend plus de 5% alors que le fonds spéculatif américain Corvex Management exhorte le groupe à revoir son plan d'investissement, invoquant un écart entre le cours de l'action et sa valeur marchande après les récentes modifications budgétaires au Royaume-Uni.

TAUX

Les rendements des obligations de référence dans la zone euro évoluent sur de faibles variations avant la décision de la BCE sur les taux.

Le rendement du Bund allemand à dix ans recule de 1,8 point de base à 2,8473%. Le deux ans cède à son tour 1,9 point de base à 2,1232%.

Le gouvernement allemand a par ailleurs l'intention d'émettre environ 512 milliards d'euros de dette en 2026, a annoncé jeudi l'Agence fédérale des finances, détaillant les plans d'émission pour l'année prochaine.

Au Royaume-Uni, le rendement du Gilt à 10 ans perd 3,6 points de base à 4,444%, tandis que celui de l'obligation à 2 ans abandonne 2,6 points de base à 3,69%, les opérateurs s'attendant à une baisse des taux de la BoE.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans abandonne 2 points de base à 4,1314%, un recul similaire à celui de l'obligation à deux ans, qui ressort à 3,4642%.

CHANGES Le billet vert gagne 0,15% face à un panier de devises de référence et l'euro perd 0,14% à 1,1724 dollar avant la réunion de la BCE.

La livre sterling cède du terrain (-0,19%) face au dollar, poursuivant ainsi la baisse de la veille après la publication de données indiquant un ralentissement de l'inflation, ce qui conduit les opérateurs à miser largement sur une baisse des taux de la BoE ce jeudi.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont stables jeudi vers 11h00 GMT après leur récente hausse, le marché restant attentif à la possibilité de nouvelles sanctions américaines contre le pétrole russe si Moscou n'accepte pas un accord de paix en Ukraine, ainsi qu'aux risques d'approvisionnement liés au blocus annoncé par Washington contre les pétroliers vénézuéliens.

Le Brent ressort à 59,69 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) évolue à 55,96 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 18 DÉCEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Indice des prix à la novembre +0,3% +0,3%

consommation (CPI)

- sur un an +3,1% +3,0%

USA 13h30 Inscriptions hebdomadaires au sem. au 13 225.000 236.000

chômage décembre

USA 13h30 Indice Philly Fed décembre 3,0 -1,7

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)