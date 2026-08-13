Wall Street vue en hausse, l'Europe aussi, le pétrole baisse

par Claude Chendjou

Wall Street est attendue en hausse à l'ouverture et les principales Bourses européennes, hormis Londres, sont ‌également dans le vert à la mi-séance, portées notamment par la baisse des cours pétroliers, malgré l'absence d'avancées au Moyen-Orient.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,20% pour le Dow Jones, ​de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,09% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,26% à 8.696,92 points vers 10h30 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,53%. A Londres, le FTSE, riche en valeurs liées aux hydrocarbures, fléchit de 0,26%, pénalisé par la baisse du pétrole.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,24% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,56%. Le Stoxx 600 avance de 0,22%, soutenu en premier par ​le compartiment des nouvelles technologies et celui de la consommation.

L'Iran et les Etats-Unis restent en désaccord quant aux initiatives visant à mettre fin définitivement à la guerre au Moyen-Orient, selon une source iranienne, tandis que le trafic dans le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale, demeure fortement restreint.

Cela n'empêche pas les ​cours du pétrole de reculer, les investisseurs évaluant la perspective d'un affaiblissement de la demande mondiale cette année et ⁠d'une hausse des stocks de brut américains.

"Le véritable problème actuellement est de savoir comment intégrer dans les cours (boursiers) ce qui se passe au Moyen-Orient. Le marché a, mois après mois, anticipé une fin imminente ‌de la guerre", relève David Morrison, analyste marchés chez Trade Nation.

La tendance sur les marchés pourrait évoluer avec la publication à 12h30 GMT d'un nouvel indicateur d'inflation aux Etats-Unis, celui des prix à la production (PPI) au lendemain de la publication des prix à la consommation (CPI).

Les investisseurs attendent également la publication du rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis, ​ainsi que les commentaires de Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, et ‌de Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Cisco Systems, composante de l'indice Dow Jones, chute de 6% en ⁠avant-Bourse bien que le fabricant d'équipements réseau a prévu pour l'exercice 2027 un chiffre d'affaires supérieur aux attentes de Wall Street.

Les fabricants d'ordinateurs Dell Technologies et HP progressent respectivement de 4% et 1,8% dans les échanges avant l'ouverture, après que les résultats de la société chinoise Lenovo ont dépassé les attentes.

VALEURS EN EUROPE

Valneva recule de 1% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en baisse au premier semestre.

Maersk bondit de 5,89%, le groupe de transport maritime ayant ⁠dépassé les attentes sur le bénéfice et relevé ‌ses perspectives.

Pandora prend 2,85% à la faveur du relèvement des perspectives annuelles du joailler danois.

Adyen s'envole de 14,29%, le groupe de paiements néerlandais ayant relevé sa prévision de croissance ⁠annuelle de chiffre d'affaires.

Swissquote chute de 13,98%, le fournisseur de services financiers et de trading ayant raté les attentes du premier semestre en raison de faibles revenus liés aux cryptomonnaies.

Du point de vue sectoriel, le compartiment de l'énergie ‌recule de 0,73%, tandis que celui du transport et des loisirs progresse de 0,69%, la baisse des coûts des carburants ayant amélioré les perspectives du secteur.

Le secteur bancaire enregistre la plus forte hausse (+1,09%), ⁠tandis que le secteur des ressources de base (-2,60%) est en queue du Stoxx 600 en raison de la baisse des prix des métaux précieux et ⁠industriels.

TAUX

Le rendement du Bund allemand à dix ans est pratiquement ‌stable, à 3,14%, alors que les cours pétroliers refluent et que l'inflation américaine ralentit. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans perd 2,1 points de base, à 4,67%, avant la publication du PPI.

"Le prix du ​pétrole influe bien sûr sur le prix des obligations car il a une incidence, dans une certaine mesure, sur la politique ‌monétaire", souligne René Albrecht, analyste chez DZ Bank.

Les marchés financiers estiment actuellement à environ 35% la probabilité d'une hausse des taux lors de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui se tiendra les 15 et 16 septembre, contre environ ​50% mardi.

S'agissant de la Banque centrale européenne (BCE), les marchés anticipent avec une probabilité d'environ 90% une hausse des taux d'un quart de point lors de la réunion de septembre.

Côté indicateur du jour, la production industrielle en zone euro est restée stable en juin, comme prévu, selon les données publiées par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

CHANGES

Le dollar recule de 0,12% face à un panier de devises internationales, les chiffres des prix à la consommation aux ⁠Etats-Unis ayant incité les opérateurs à réduire leurs paris sur une hausse des taux en septembre de la Fed.

L'euro grappille 0,10%, à 1,1535 dollar.

La livre sterling s'échange à 1,3489 dollar (-0,04%), faisant fi des données montrant une croissance inattendue de l'économie britannique en juin.

La couronne norvégienne se déprécie de 0,3% à 10,98 face à l'euro, après que la Banque de Norvège a maintenu ses taux directeurs, comme prévu, tout en constatant un récent ralentissement de l'inflation.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli jeudi en raison de perspectives de demande moins favorables et d'une hausse des stocks de brut américains, dans un contexte de perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient.

Le Brent reflue de 1,92% à 87,26 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 2,10% à 81,52 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 13 AOÛT:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Inscriptions hebdo. au sem. au 8 202.000 199.000

chômage août

USA 12h30 Prix à la production (PPI) juillet +0,2% -0,3%

- sur un an +4,9% +5,5%

(Rédigé par Claude Chendjou; avec la contribution ​de Tharuniyaa Lakshmi et Ragini Mathur à Bangalore; édité par Augustin Turpin)