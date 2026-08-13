Menaces visant le maire d'Alès : l'enquête progresse, assure Darmanin

Le garde des Sceaux Gérald Darmanin quitte l'Elysée après le conseil des ministres le 22 juillet 2026 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin s'est montré confiant dans les progrès de l'enquête sur les menaces de mort signées DZ Mafia contre le maire LR d'Alès, Christophe Rivenq, qu'il est venu soutenir, jeudi, dans la sous-préfecture du Gard.

"L'enquête progresse grâce aux policiers de la police judiciaire", a affirmé Gérald Darmanin devant l'Hôtel de Ville où il a rencontré le maire pendant 45 minutes.

"On peut penser que dans les prochaines semaines (...) on puisse mettre fin aux menaces qui pèsent sur M. Rivenq", a-t-il ajouté.

Le maire d'Alès, deuxième ville du Gard, reconduit en mars, est sous protection policière depuis qu'il a été la cible en juillet d'actes d'intimidation attribués au groupe de narcotrafiquants DZ Mafia. Le Parquet national anticriminalité est saisi de l'enquête.

"Il me tarde de savoir un peu, et surtout à mes proches, de quoi il s'agit", a commenté M. Rivenq à propos des investigations en cours.

Pour sa famille, cette situation "n'est pas facile à vivre", a dit l'édile. "Pour ma part, j'ai rarement eu peur dans cette affaire, parce que je suis aussi sûr de ce que je fais (...) rien ne me fera changer dans mon action quotidienne".

M. Rivenq a reçu le 16 juillet une enveloppe contenant deux balles et des inscriptions menaçantes ont été taguées sur le mur de sa clôture, signés "DZ NG", pour "DZ Mafia nouvelle génération", possible scission au sein de l'organisation criminelle.

Il a été exfiltré de son domicile par le Raid dans la nuit du 20 au 21 juillet après la remontée d'une menace évoquant la possible présence d'une voiture piégée.

Peu de temps après, des personnes cagoulées se revendiquant de la DZ Mafia ont diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux pour nier toute implication de l'organisation dans ces menaces.

Depuis l'été 2025, le groupe criminel marseillais tente à Alès, comme dans d'autres villes du territoire, de supplanter les réseaux locaux de trafic de stupéfiants.

Plusieurs homicides ou tentatives sur fond de trafic de drogue ont marqué la cité du Gard ces derniers mois : la veille de la visite du garde des Sceaux, un homme lié au narcotrafic a été grièvement blessé par balles dans un quartier de la ville; en juin, un jeune de 18 ans a été tué par balles ; en janvier un homme de 54 ans avait été tué et un trentenaire blessé, près d'un point de deal.

Gérald Darmanin a confirmé, lors de sa visite, la création début 2027 à Alès d'un tribunal pour enfants réclamé de longue date par les acteurs du monde judiciaire pour améliorer la lutte contre la délinquance.