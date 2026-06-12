Wall Street vue en hausse dans l'attente de SpaceX, l'Europe salue les espoirs de paix

Une plaque de Wall Street est visible sur un étal de vendeur ambulant à l'extérieur de la Bourse de New York (NYSE) à New York City

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent vendredi à mi-séance, optimistes après ‌l'annonce par Washington d'un accord avec l'Iran visant à mettre fin à leur conflit, même si des doutes subsistent quant à sa concrétisation, après une longue série de revirements de la part des deux camps.

Les futures ​sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,64% pour le Dow Jones, de 0,62% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,59% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 1,86% à 8.353,03 points vers 11h45 GMT. À Francfort, le Dax avance de 1,65% et à Londres, le FTSE 100 prend 1,19%.

L'indice EuroStoxx 50 gagne 1,81%, le FTSEurofirst 300 1,52% et le Stoxx 600 1,55%.

Dans un énième revirement, et après avoir menacé ​l'Iran de frappes quelques heures auparavant, le président américain Donald Trump a annoncé jeudi soir qu'il annulait l'opération prévue, évoquant la finalisation de points d'accord avec Téhéran et la signature imminente d'un protocole.

Comme à plusieurs reprises ces dernières semaines, les marchés d'actions saluent ces nouveaux espoirs de ​paix, dans la perspective d'une réouverture du détroit d'Ormuz et d'une baisse des prix du pétrole, et font ⁠abstraction, du moins pour l'instant, des incertitudes qui entourent encore l'éventuel accord.

Selon le locataire de la Maison blanche, le détroit d'Ormuz rouvrirait officiellement dès la signature de l'accord. Celle-ci pourrait intervenir dès ‌dimanche à Genève, selon une source de Reuters, qui précise que les termes de l'accord doivent encore être finalisés et que Téhéran continue de réclamer comme condition la fin des hostilités au Liban.

Cette nouvelle tentative diplomatique intervient après une longue impasse marquée par de multiples escalades militaires ces derniers jours, y compris la première confrontation entre l'Iran ​et Israël depuis le cessez-le-feu conclu début avril, qui n'avait toutefois pas suscité de ‌réaction excessive sur le marché pétrolier.

Les risques liés à l'impact des prix du pétrole sur l'inflation globale ont justement servi de prétexte à la ⁠Banque centrale européenne (BCE) pour annoncer jeudi sa première hausse des taux depuis près de trois ans, un scénario tout à fait inimaginable il y a encore quelques mois.

Les responsables de Francfort ont par ailleurs laissé vendredi la porte ouverte à une nouvelle hausse en juillet, compte tenu du niveau élevé de l'inflation, tout en affirmant qu'il était trop tôt pour savoir si une telle mesure serait nécessaire.

"Trois mois et demi après le déclenchement ⁠de la guerre dans le Golfe persique, ‌il est désormais clair que, quelle que soit l'évolution géopolitique à court terme, le choc énergétique sera persistant", a écrit vendredi sur LinkedIn Emmanuel Moulin, le nouveau gouverneur ⁠de la Banque de France (BdF).

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), est ressortie à 2,8% sur un an en mai, en ligne avec l'estimation initiale, selon les données publiées vendredi par l'Insee, tandis qu'en Allemagne, ‌l'inflation a été confirmé à 2,7%.

Outre la géopolitique, un autre événement majeur tient les investisseurs en haleine ce vendredi : les premiers pas sur le Nasdaq de SpaceX, l'entreprise de satellites du ⁠milliardaire Elon Musk, dans le cadre de la plus grande introduction en Bourse (IPO) de l'histoire.

PÉTROLE

Les prix du brut tombent vendredi à leur plus bas ⁠niveau depuis environ deux mois, le Brent perdant 3,21% ‌à 87,48 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 3,48% à 84,66 dollars.

"(Le marché pétrolier) a aussi appris à décoter la parole politique : depuis février, chaque ultimatum a été suivi d'une pause ​ou d'une médiation, et chaque annonce de désescalade a coûté cher à ceux qui avaient acheté le pic (...). Personne ‌ne veut être le dernier acheteur d'un rallye géopolitique", souligne Mateis Mouflet, analyste chez XTB France.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Les actions du secteur spatial bondissent en avant-Bourse dans l'attente des débuts de SpaceX sur la place new yorkaise, tandis qu'Adobe ​qui a annoncé jeudi soir le départ de son directeur financier, recule de plus de 5% dans les échanges en avant-Bourse.

VALEURS EN EUROPE

A Paris, le fabricant français de drones Exail Technologies chute de 16%, au lendemain d'un communiqué signalant un désaccord avec un investisseur sur la valorisation d'obligations, à l'approche d'une échéance de refinancement de la dette.

Le compartiment du voyage grimpe de 4,74%, sur fond d'espoirs au Moyen-Orient, tandis que la ⁠perspective d'une réouverture du détroit d'Ormuz et par conséquent d'une désescalade des cours du brut, pénalise les valeurs de l'énergie (-2,38%). TotalEnergies perd 3,3% à Paris, lanterne rouge du CAC 40.

TAUX

Les rendements obligataires de la zone euro reculent dans l'espoir d'un accord de paix au Moyen-Orient, qui dissiperait les pires craintes inflationnistes.

Le rendement du Bund allemand à dix ans perd 2,4 points de base à 3,0011%, tandis que celui de l'obligation à deux ans cède 4,7 points de base à 2,6230%. Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans est quasi inchangé à 4,4631%. Le deux ans recule légèrement à 4,0641%.

CHANGES Le dollar perd 0,11% face à un panier de devises de référence, la perspective d'un accord de paix réduisant l'intérêt des investisseurs pour les valeurs refuges, tandis que l'euro perd 0,03% à 1,1574 dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 12 JUIN:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 14h00 Confiance des ménages juin 46,0 44,8

(Certaines données peuvent ​accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)