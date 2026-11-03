Wall Street vote pour la prudence

En ordre dispersé la veille, les indices américains devraient connaître la même tendance ce mardi à l'ouverture. Selon les futures sur indices, le Dow Jones devrait céder 0,63%, le Nasdaq 100 est attendu en hausse d'environ 0,35%, tandis que le S&P 500 devrait graviter autour de son point d'équilibre.

Les investisseurs devraient évidemment faire preuve d'une grande prudence aujourd'hui, alors que se déroule l'événement attendu depuis des semaines : les élections de mi-mandat.

A leur approche, Donald Trump a limité les frappes sur l'Iran afin de ne pas se mettre l'opinion publique à dos alors que le conflit s'éternise. La principale conséquence pour le portefeuille des Américains est une accélération de l'inflation et une baisse de leur pouvoir d'achat. La hausse des prix de l'essence, liée à celle des cours de l'or noir, grève fortement le budget des consommateurs.

En outre, le coût de ce conflit armé et le soutien matériel à Israël commencent également à inquiéter les contribuables américains.

Les électeurs doivent renouveler le Congrès et les démocrates sont donnés favoris pour reprendre le contrôle des deux chambres (Sénat et Chambre des Représentants). Si tel était le cas, Donald Trump aurait un peu plus de mal à faire passer ses lois, même s'il a déjà prévenu qu'en cas de victoire démocrate, il utiliserait à loisir son droit de veto.

Les premiers résultats sont attendus dans la nuit de mardi à mercredi, donc les investisseurs devraient avoir une idée de la tendance générale à l'ouverture des marchés européens mercredi matin.

En attendant, ils pourront surveiller deux statistiques américaines programmées cet après-midi. Les commandes à l'industrie de septembre (16h) et le rapport JOLTS sur les offres d'emploi (16h).

Sur le marché des devises, le dollar remonte face à la monnaie unique ( 0,10%) et se négocie contre 0,8944 euro.

Et du côté des matières premières, les cours du pétrole repartent à la hausse. A New York, le WTI avance de 0,80%, à 97,15 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord gagne 0,75%, à 105,04 dollars.

Dans l'actualité des valeurs

Apple a publié des résultats supérieurs aux attentes de Wall Street pour son quatrième trimestre fiscal, soutenus par les premières ventes de l'iPhone 18 Pro et une politique tarifaire destinée à compenser la flambée des prix des mémoires. Le groupe a également bénéficié de la vigueur de ses ventes de Mac, tandis que sa marge brute a dépassé les prévisions. Sous la direction de son nouveau directeur général, John Ternus, Apple poursuit parallèlement une réorganisation majeure de son calendrier de lancements et accélère le déploiement de ses produits intégrant l'intelligence artificielle. Pour autant, le titre est à l'équilibre dans les échanges prolongés.

Palantir a fait mieux que prévu, porté par une demande toujours soutenue pour ses logiciels d'intelligence artificielle. Le spécialiste américain de l'analyse de données a vu son chiffre d'affaires bondir de 96% au troisième trimestre, à 2,31 MdsUSD, contre 2,18 MdsUSD attendus, soit une légère accélération après les 93% du trimestre précédent.

Meta Platforms étudie une levée de fonds d'au moins 20 milliards de dollars sur le marché obligataire international afin de financer ses investissements dans l'intelligence artificielle, selon Bloomberg. Cette opération potentielle intervient une semaine après l'annonce d'un programme de financement en actions pouvant atteindre 97,5 milliards de dollars.

Merck & Co a annoncé le lancement d'un essai clinique de phase 3 randomisé évaluant Ohtuvayre (ensifentrine) pour la prévention des exacerbations de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) chez les patients adultes recevant les traitements standards de référence et présentant des antécédents d'exacerbations.

Pfizer a dévoilé un BPA ajusté sensiblement supérieur aux attentes au titre du troisième trimestre 2026 et faisant état d'une croissance vigoureuse de ses produits récemment lancés ou acquis. Le laboratoire a également indiqué relever ses objectifs pour l'ensemble de l'année. En marge de la publication de ses résultats du 3e trimestre 2026, Pfizer a annoncé que son conseil d'administration a décidé à l'unanimité de nommer Cécile Guégan aux postes de directrice financière (CFO) à titre définitif et de vice-présidente exécutive, avec effet au 1er novembre.

A l'occasion de sa publication trimestrielle, DuPont de Nemours annonce relever ses objectifs pour 2026, visant désormais un BPA ajusté compris entre 7,47 et 7,52 USD, un EBITDA opérationnel de l'ordre de 1 785 MUSD et une croissance organique de ses revenus d'environ 4,5%.