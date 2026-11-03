M6 : forte augmentation du chiffre d'affaires au troisième trimestre

( AFP / MARTIN BUREAU )

Le chiffre d'affaires du groupe audiovisuel M6 a augmenté de 9,4% au troisième trimestre, à 294,5 millions d'euros, grâce notamment à de bonnes performances d'audiences liées au Mondial de football, selon ses résultats publiés mardi.

"Fort du succès de la diffusion de la Coupe du monde au mois de juillet, le chiffre d'affaires publicitaire du pôle Vidéo (télévision, NDLR) est en hausse de 6,2% par rapport au 3e trimestre 2025 et atteint 199,2 millions d'euros", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Il y voit une "surperformance commerciale très nette" par rapport au reste du marché publicitaire vidéo, dont les recettes ont reculé de 9%.

Le troisième trimestre a été le "meilleur trimestre historique du groupe sur les cibles commerciales", avec une part d'audience globale de 23,5% sur les 25-49 ans, et son "meilleur trimestre depuis 25 ans sur l'ensemble du public".

"Ces bonnes performances sont portées par la chaîne M6 sur laquelle ont été diffusés en juillet 17 matchs en clair de la Coupe du monde", selon le communiqué.

Le chiffre d'affaires streaming augmente de 26,7%, à 30,9 millions d'euros, et représente 13,1% du chiffre d'affaires total du pôle Vidéo au troisième trimestre 2026 (contre 11,5% sur la même période en 2025).

Outre M6, le groupe comprend trois autres chaînes gratuites, 6ter, Gulli et W9, qui diffuse l'émission quotidienne de Cyril Hanouna. Il détient aussi neuf chaînes payantes, dont Paris Première et Téva, la plateforme de streaming M6+ et des sociétés de production.

Le groupe M6 avait créé la surprise en mars 2024 en raflant les droits des Mondiaux 2026 et 2030 de football à TF1, diffuseur historique de la compétition, qui les jugeait trop élevés. Selon des chiffres parus dans la presse mais non confirmés, le montant était de 120 millions d'euros.

"Forts de la solidité de notre situation financière, nous allons capitaliser sur l'effet long terme de la Coupe du monde, que ce soit dans la relation avec les annonceurs ou dans la fidélisation de nouvelles audiences", malgré "les incertitudes actuelles qui pèsent sur le pays et son climat économique", a commenté le président du groupe, David Larramendy, cité dans le communiqué.

Côté radios (RTL, RTL2, Fun Radio), le chiffre d'affaires a perdu 3,3 millions d'euros par rapport à l'an passé (à 31 millions d'euros), "impacté par un marché publicitaire en recul".