Wall Street: une pause s'amorce après les derniers records

(CercleFinance.com) - Wall Street cède du terrain mardi matin en dépit des résultats supérieurs aux attentes de Goldman Sachs et Bank of America, timidement salués par les investisseurs.



En fin de matinée, le Dow Jones perd 0,2% à 42.996,7 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche plus de 0,7% à 18.363,7 points.



Les marchés d'actions américains ont aligné les records historiques ces derniers temps, mais leurs valorisations jugées élevées semblent conduire les investisseurs à vouloir marquer une pause.



La dernière série de résultats en provenance des grandes banques américaines, pourtant meilleurs que prévu, n'incite pas les investisseurs à pousser les indices encore plus haut.



Goldman Sachs grignote à peine 0,3% après avoir fait état d'un bénéfice net en hausse de 45% au titre du troisième trimestre, grâce notamment au rebond du marché obligataire primaire sur fond de baisse des taux d'intérêt.



Bank of America (BofA) progresse de 1,8% après avoir dévoilé des résultats trimestriels en demi-teinte, avec un bénéfice net certes en baisse mais supérieur aux attentes des analystes.



Citigroup lâche en revanche 1,7% après avoir fait part d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, mais essentiellement dû à ses efforts en matière de réduction de coûts.



Le géant américain des semi-conducteurs décroche de 16% après avoir annoncé que ses ventes en 2025 se situeraient dans le bas de la fourchette allant de 30 à 35 milliards d'euros qu'il s'était donné précédemment.



Six des 11 grands indices sectoriels du S&P évoluent malgré tout dans le vert, immobilier et finance en tête, tandis que les valeurs de l'énergie (-2,6%) continuent de subir des prises de bénéfices avec le repli des cours pétroliers.



Sur le NYMEX, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décroche de 5,2% pour repasser sous la barre des 70 dollars alors que l'Opep a de nouveau abaissé sa prévision sur la demande pour 2024 et 2025.



Les investisseurs ont appris une heure avant l'ouverture que l'indice 'Empire State' des conditions générales calculé par la Fed locale avait reculé de 23 points ce mois-ci pour s'établir à -11,9.



Ce chiffre renforce la détente des taux qui s'amorçait ces dernières heures, le rendements des Treasuries à 10 ans effaçant sept points de base à 4,05%.





