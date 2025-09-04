USA: le déficit commercial se creuse de nouveau en juillet, plombé par les importations

Le déficit commercial des Etats-Unis s'est de nouveau creusé au mois de juillet, sous l'effet d'une hausse notable des importations, juste avant l'entrée en vigueur des droits de douane présentés improprement comme "réciproques" par le président américain Donald Trump.

( AFP / CHANDAN KHANNA )

Au mois de juillet, la balance commerciale américaine des biens et services a vu son déficit progresser de 78,3 milliards de dollars, selon les données publiées jeudi par le département du Commerce, soit une hausse de 32,5% par rapport au mois de juin.

C'est un peu moins bien que ce qu'avaient anticipé les analystes, qui envisageaient un déficit commercial effectivement en hausse mais s'établissant à 77,9 milliards de dollars, selon le consensus publié par MarketWatch.

Dans le détail, les importations ont progressé de 5,9%, alors que les exportations n'ont enregistré qu'une légère hausse, de 0,3%, sur la même période.

Du côté des biens, les importations ont progressé dans la quasi-totalité des catégories, à la notable exception des produits pharmaceutiques et des véhicules automobiles, catégories en baisse.

La hausse se concentre principalement dans les équipements pour les entreprises, qui concernent les ordinateurs, équipements télécoms ou machines-outils, ainsi que dans les matières premières, l'or en tête, un phénomène déjà observé lors de la précédente forte hausse des importations par anticipation avant les nouveaux droits de douane, en mars dernier.

Concernant les exportations, l'augmentation se concentre principalement sur l'aviation civile et les ordinateurs, alors que les autres biens sont en baisse, de même que les exportations de métaux.

Si l'on s'attarde sur la répartition géographique, le déficit commercial avec la Chine est reparti en hausse, à 14,7 milliards de dollars, mais n'est plus le plus important. Cette tendance se confirme depuis plusieurs mois désormais et souligne le ralentissement des échanges entre les deux premières puissances économiques mondiales.

Le Mexique (16,6 milliards de dollars) et surtout le Vietnam (16,1 milliards de dollars) paraissent les pays qui profitent le plus de la réorientation des flux commerciaux vers les Etats-Unis, le déficit commercial avec l'Union européenne continuant lui de se réduire (8,6 milliards de dollars).

Concernant les pays européens, le déficit continue de se concentrer sur les mêmes pays, d'abord l'Allemagne, l'Irlande et l'Italie, alors que les échanges avec la France sont dorénavant quasiment à l'équilibre (300 millions de dollars de déficit commercial américain).

De l'autre côté, les Etats-Unis affichent toujours un surplus avec les Pays-Bas et la Belgique.