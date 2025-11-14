Wall Street : un renversement de vapeur baissier
Faute de 'market movers' à l'agenda, les causes du 'sell-off' apparaissent diffuses mais les vendeurs sont apparus soudain très déterminés : il en résulte une rechute de -1,65% du Dow Jones ( Disney dévissait de -7,5%, Goldman Sachs de -4%) et du S&P 500 (même score), de -2,8% du Russell-2000, puis de -2,3% du Nasdaq composite.
Les 'technos' ont payé un lourd tribut avec Nvidia -3,5%, Applied Materials -4,6%, ARM -5,7%, Palantir -6,5%, Tesla -6,65%, Strategy -7,15%.
Cela faisait 48 heures que les opérateurs semblaient bouder la réouverture des administrations fédérales aux Etats-Unis : le Dow Jones et le Russell-2000 ont égalé ou battu leurs records mercredi, mais globalement les baisses étaient très majoritaires sur le Nasdaq depuis mardi.
Elles le sont restées mercredi, puis ce jeudi avec 78% de titres en repli... une situation qui perdure depuis l'inscription des récents records de début novembre, une anomalie technique qui aurait dû alerter les optimistes.
Ce jeudi soir, c'est le VIX qui envoie à son tour un signal d'alerte avec une flambée de +14,5% et une clôture au-dessus du seuil des 20.
Les interrogations sur la valorisation des 'GAFAM' prennent manifestement le dessus, et pour achever de déstabiliser Wall Street, des propos prudents de Susan Collins (présidente de la Fed de Boston) alimentent les doutes sur une 3e baisse de taux consécutive le 17 décembre prochain. Le consensus FEDwatch est retombé de 90% début novembre à 50,7% ce jeudi soir.
Sur le compartiment obligataire, le 'risk-off' survenu à Wall Street ne soutient même pas les T-Bonds qui rechutent avec +4 points de base sur le '10 ans' à 4,107% et +5 points de base sur le '30 ans' à 4,71%. Décidément, 'rien ne va' à Wall Street puisque le bitcoin replonge de -3% sous les 100 000 dollars, à 97 970 dollars au plus bas et plafonne à 99 500 dollars ce soir. Le tableau est encore plus négatif sur l'Ethereum qui décroche de -7% et retombe sous 3200 dollars.
