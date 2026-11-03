Wall Street toujours à deux vitesses, les semi-conducteurs tentent un rebond

Les marchés américains ont évolué en ordre dispersé mardi, dans une séance qui ressemble surtout à une tentative de rebond des semi-conducteurs après plusieurs journées difficiles. Les investisseurs sont revenus sur certaines valeurs technologiques lourdement sanctionnées ces derniers jours, tandis que le reste du marché a marqué le pas. Les espoirs d'une désescalade entre Washington et Téhéran ont également favorisé une détente des cours du pétrole. Dans ce contexte, le S&P 500 progresse de 0,36% à 7 568,9 points, le Nasdaq 100 gagne 0,68% à 28 180,3 points, tandis que le Dow Jones cède 0,38% à 51 786,7 points.

Après avoir subi d'importants dégagements ces dernières séances, les semi-conducteurs ont retrouvé quelques couleurs, permettant à l'indice SOX de Philadelphie de rebondir d'environ 3%. Les investisseurs ont notamment profité du récent décrochage d'AMD ( 4%), Nvidia ( 2%) et Micron ( 2%) pour revenir sur ces titres, même si les interrogations concernant la rentabilité des investissements colossaux dans l'IA restent loin d'être dissipées.

Le mouvement s'est également étendu aux fournisseurs d'infrastructures, notamment Oracle ( 6%), GE Vernova ( 6%) et Bloom Energy ( 9%), cette dernière bénéficiant également d'un accord visant à développer des solutions de production électrique décarbonée en Californie. Meta ( 2%) participe aussi à cette embellie, malgré des informations du Wall Street Journal selon lesquelles le groupe préparerait une émission obligataire d'au moins 20 MdsUSD.

Toutes les valeurs technologiques ne profitent cependant pas du rebond. Apple (-2%) recule malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, tandis que Palantir (-2%) et Shopify (-8%) sont également sanctionnés après leurs publications, des réactions qui témoignent une nouvelle fois du niveau particulièrement élevé des attentes des investisseurs en cette saison de résultats.

Alors que les valeurs récemment malmenées tentent de regagner du terrain, le reste de Wall Street qui avait repris de la hauteur en octobre a marqué le pas. Seuls quatre des onze secteurs du S&P 500 ont terminé dans le vert mardi, contre neuf la veille, avec la technologie ( 1,3%) et les industrielles ( 1%) en tête. Les matériaux (-1,8%) et les biens de consommation courante (-1,6%), qui avaient récemment profité de la rotation hors des géants technologiques, subissent en revanche des prises de bénéfices.

L'économie américaine continue parallèlement de montrer des signes de résistance, avec 7,52 millions d'offres d'emploi recensées en septembre selon l'enquête JOLTS, contre 7,13 millions attendues, tandis que les commandes industrielles ont progressé de 1,8%.

Les investisseurs attendent désormais les résultats d'AMD après la clôture, qui pourraient donner une indication sur la capacité des semi-conducteurs à prolonger leur rebond. L'attention se porte également sur les élections américaines de mi-mandat, alors que les derniers sondages laissent entrevoir une reconquête de la Chambre des représentants par les démocrates, tandis que l'issue du scrutin au Sénat demeure plus incertaine.