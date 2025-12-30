 Aller au contenu principal
Wall Street termine sans grand changement
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 22:22

*

Le Dow Jones cède 0,20%, le S&P-500 0,14% et le Nasdaq 0,23%

La Bourse de New York a fini sans grand changement mardi après une séance en dents de scie lors de laquelle la baisse des valeurs des secteurs de la technologie et de la finance ont pesé sur les indices.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,20%, ou 94,87 points, à 48.367,06 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 9,50 points, soit 0,14% à 6.896,24 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 55,27 points, soit 0,23% à 23.419,08 points

Des 11 grands secteurs du S&P, les services de communication

.SPLRCL ont enregistré les plus grands gains, porté par la hausse de Meta Platforms META.O .

L'entreprise a annoncé lundi son intention d'acquérir la start-up d'intelligence artificielle Manus, fondée par des entrepreneurs chinois.

Les valeurs de l'indice du secteur technologique .SPLRCT ont évolué dans une fourchette étroite, Apple AAPL.O et Nvidia

NVDA.O affichant une performance modérée, tandis que Microsoft

MSFT.O progressait légèrement.

"Les taux de croissance vont converger entre la technologie et tous les autres secteurs l'année prochaine, et l'écart de valorisation est si important qu'il est tout à fait justifié d'envisager un repositionnement", a déclaré Mark Hackett, stratégiste chez Nationwide.

Les volumes d'échanges sont restés faibles avant la demi-séance de mercredi et la pause de jeudi pour le jour de l'An.

Certains investisseurs s'attendent toutefois à un "rallye de Noël", un phénomène saisonnier lors duquel l'indice S&P 500 enregistre des gains lors des cinq dernières séances de l'année et des deux premières de janvier, le S&P 500 et le Dow Jones s'apprêtant à enregistrer leur huitième mois consécutif de hausse.

Aux valeurs, le recul de Goldman Sachs GS.N et d'American Express AXP.N a pesé sur le Dow.

Citigroup C.N a baissé après avoir annoncé lundi que son conseil d'administration avait approuvé un projet de cession d'AO Citibank, l'activité du groupe en Russie, à la banque d'investissement Renaissance Capital.

(Purvi Agarwal et Nikhil Sharma à Bangalore et Saeed Azhar; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées

AMERICAN EXPRESS
373,440 USD NYSE -0,51%
APPLE
273,0800 USD NASDAQ -0,25%
CITIGROUP
117,205 USD NYSE -0,77%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 367,06 Pts Index Ex -0,20%
GOLDMAN SACHS GR
884,290 USD NYSE -0,95%
META PLATFORMS
666,1000 USD NASDAQ +1,12%
MICROSOFT
487,4800 USD NASDAQ +0,08%
NASDAQ Composite
23 419,08 Pts Index Ex -0,24%
NVIDIA
187,5550 USD NASDAQ -0,35%
S&P 500 INDEX
6 896,24 Pts CBOE -0,14%
USA BENCHMARK 10A
4,122 Rates +0,19%
