Pour la Fed, les niveaux "élevés" des réserves justifiaient l'achat de bons-minutes

La décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) au début du mois de commencer à acheter des ‍obligations d'Etat à court terme a été prise après une recommandation du personnel et alors que les responsables ont jugé que le ‌niveau des réserves était tombé dans une fourchette cible "ample", montre le compte rendu de cette réunion publié mardi.

"Les participants ​ont généralement souligné l'importance de communiquer sur le fait que ⁠les RMP (reserve management puchases) seraient effectués uniquement pour assurer le contrôle des taux d'intérêt et le bon fonctionnement ⁠du marché, et ‍n'avaient aucune implication sur l'orientation de la politique ⁠monétaire", est-il noté dans les "minutes".

Le président de la Fed, Jerome Powell, avait utilisé presque les mêmes termes lors de la conférence de ​presse qu'il a tenu à l'issue de la réunion du 10 décembre, lorsque la Fed a réduit son taux directeur d'un ⁠quart de point de pourcentage.

Lors de la réunion de ​décembre, le personnel de la Fed a mis en ​évidence des signes ​laissant penser que les réserves étaient retombées, après avoir atteint des ​niveaux abondants, à une fourchette "ample", ⁠une évaluation dont les responsables de la Fed se sont fait l'écho, selon le compte-rendu.

Il a été indiqué aux décideurs de la Fed qu'il serait "prudent" de commencer bientôt les achats de réserves à ‌un "rythme quelque peu élevé" jusqu'à la fin du mois d'avril, puis de réduire leur rythme par la suite.

Les décideurs de la Fed étaient "généralement d'accord" sur le besoin de flexibilité pour ajuster la taille et le calendrier des achats de réserves, montrent les "minutes".

(Ann Saphir; ‌version française Camille Raynaud)