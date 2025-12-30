Les responsables de la Fed restent divisés sur la marche à suivre pour 2026

Le siège de la Réserve fédérale (Fed) américaine, à Washington. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEX WONG )

Les responsables de la Réserve fédérale (Fed) américaine ont continué à montrer leur division quant aux décisions à venir en 2026 sur les taux d'intérêt, la plupart défendant "des ajustements à la baisse", quand quelques-uns préfèrent attendre.

Publié mardi, le compte rendu ("minutes") de la dernière réunion de la Fed a montré qu'une majorité des responsables estiment que "d'autres ajustements à la baisse pourraient être nécessaires si l'inflation ralenti" suffisamment dans les premiers mois de 2026.

Mais à l'inverse "certains participants" ont déclaré vouloir privilégier une approche plus prudente, jugeant qu'il serait "approprié de maintenir la cible inchangée pour quelque temps" après la baisse décidée lors de cette réunion.

Durant la réunion de son Comité de politique monétaire (FOMC) des 9 et 10 décembre, la Fed a décidé d'abaisser de 0,25 point ses taux d'intérêt, les ramenant dans une fourchette désormais comprise entre 3,50% et 3,75%.

Une décision qui avait cependant suscité des divisions: deux des membres ont voté en faveur d'un statu quo et un troisième s'est au contraire prononcé en faveur d'une baisse plus marquée.

Les trois responsables ont dans la foulée justifié leur choix, les uns soulignant la persistance de l'inflation, quand leur collègue s'inquiétait d'un possible retournement du marché de l'emploi aux Etats-Unis, qui montre déjà des signes de ralentissement.

Or la Fed dispose de deux mandats, d'égale importance: se rapprocher du plein emploi tout en maintenant la hausse des prix à un niveau proche de 2% sur le long terme.

L'ensemble des participants ont cependant reconnu que la trajectoire des taux ne serait pas déterminée et que les prochaines décisions devront se baser sur l'évolution des données macroéconomiques dans les prochaines semaines.

"Dans leurs discussions sur la gestion des risques, les participants ont généralement jugé que le risque d'accélération de l'inflation restait élevé, tout comme ceux de voir le marché de l'emploi se détériorer", est-il noté dans le compte-rendu.

Dans ces conditions, "une gestion équilibrée des risques est nécessaire", tout comme le fait de s'assurer que "les anticipations d'inflation à long terme s'ancrent correctement".

La prochaine réunion de la Fed est prévue les 27 et 28 janvier et les acteurs du marché s'attendent à ce que les taux soient maintenus à leur niveau actuel, selon les anticipations des marchés compilés par l'outil de veille de CME, FedWatch.