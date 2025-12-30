 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les responsables de la Fed restent divisés sur la marche à suivre pour 2026
information fournie par AFP 30/12/2025 à 20:51

Le siège de la Réserve fédérale (Fed) américaine, à Washington. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEX WONG )

Le siège de la Réserve fédérale (Fed) américaine, à Washington. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEX WONG )

Les responsables de la Réserve fédérale (Fed) américaine ont continué à montrer leur division quant aux décisions à venir en 2026 sur les taux d'intérêt, la plupart défendant "des ajustements à la baisse", quand quelques-uns préfèrent attendre.

Publié mardi, le compte rendu ("minutes") de la dernière réunion de la Fed a montré qu'une majorité des responsables estiment que "d'autres ajustements à la baisse pourraient être nécessaires si l'inflation ralenti" suffisamment dans les premiers mois de 2026.

Mais à l'inverse "certains participants" ont déclaré vouloir privilégier une approche plus prudente, jugeant qu'il serait "approprié de maintenir la cible inchangée pour quelque temps" après la baisse décidée lors de cette réunion.

Durant la réunion de son Comité de politique monétaire (FOMC) des 9 et 10 décembre, la Fed a décidé d'abaisser de 0,25 point ses taux d'intérêt, les ramenant dans une fourchette désormais comprise entre 3,50% et 3,75%.

Une décision qui avait cependant suscité des divisions: deux des membres ont voté en faveur d'un statu quo et un troisième s'est au contraire prononcé en faveur d'une baisse plus marquée.

Les trois responsables ont dans la foulée justifié leur choix, les uns soulignant la persistance de l'inflation, quand leur collègue s'inquiétait d'un possible retournement du marché de l'emploi aux Etats-Unis, qui montre déjà des signes de ralentissement.

Or la Fed dispose de deux mandats, d'égale importance: se rapprocher du plein emploi tout en maintenant la hausse des prix à un niveau proche de 2% sur le long terme.

L'ensemble des participants ont cependant reconnu que la trajectoire des taux ne serait pas déterminée et que les prochaines décisions devront se baser sur l'évolution des données macroéconomiques dans les prochaines semaines.

"Dans leurs discussions sur la gestion des risques, les participants ont généralement jugé que le risque d'accélération de l'inflation restait élevé, tout comme ceux de voir le marché de l'emploi se détériorer", est-il noté dans le compte-rendu.

Dans ces conditions, "une gestion équilibrée des risques est nécessaire", tout comme le fait de s'assurer que "les anticipations d'inflation à long terme s'ancrent correctement".

La prochaine réunion de la Fed est prévue les 27 et 28 janvier et les acteurs du marché s'attendent à ce que les taux soient maintenus à leur niveau actuel, selon les anticipations des marchés compilés par l'outil de veille de CME, FedWatch.

Banques centrales
FED

Valeurs associées

CME GROUP RG-A
276,3900 USD NASDAQ -0,73%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mobilisation agricole: action symbolique dans des grandes surfaces de Carcassonne
    Mobilisation agricole: action symbolique dans des grandes surfaces de Carcassonne
    information fournie par AFP Video 30.12.2025 20:23 

    A Carcassonne, une centaine d'agriculteurs ont mené mardi une action symbolique, retirant des denrées importées de deux grandes surfaces, pour contester la forte présence de produits étrangers.

  • A Londres, ambiance carnaval au Mondial de fléchettes
    A Londres, ambiance carnaval au Mondial de fléchettes
    information fournie par AFP Video 30.12.2025 20:07 

    Déguisés et souvent un verre en main, des milliers de supporters transforment l'Alexandra Palace de Londres en temple des fléchettes surchauffé, le temps d'un championnat du monde aux allures de carnaval.

  • Des commerçants manifestent contre la vie chère et l'hyperinflation galopante à Téhéran, le 29 décembre 2025 ( FARS NEWS AGENCY / HANDOUT )
    En Iran, les étudiants se joignent au mouvement social
    information fournie par AFP 30.12.2025 20:06 

    Après les commerçants, les étudiants: le mouvement de protestation contre la vie chère et la dégradation de la situation économique s'étend mardi en Iran, où le président s'est dit à l'écoute des "revendications légitimes" des manifestants. Au troisième jour de ... Lire la suite

  • Henri Mosson, le 28 octobre 2024 à Dijon, en Côte d'Or ( AFP / ARNAUD FINISTRE )
    Décès du doyen des survivants du seul camp nazi de France
    information fournie par AFP 30.12.2025 19:29 

    Henri Mosson, doyen des survivants du camp alsacien de Natzweiler-Struthof, seul camp nazi de France, est décédé à l'âge de 101 ans dans la nuit de lundi à mardi à Dijon, a indiqué son fils à l'AFP. "Mon papa nous a quittés cette nuit (...) Il m'a transmis le flambeau ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank