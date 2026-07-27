Wall Street termine la séance sur une note mitigée, les investisseurs se concentrant sur les résultats des entreprises technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les investisseurs attendent les résultats des géants de l'IA

* La décision de la Fed sur les taux d'intérêt est attendue mercredi

* L'indice des valeurs technologiques prolonge ses récentes pertes

(Mise à jour avec les cours de clôture) par Sinéad Carew et Noel Randewich

Wall Street a terminé la séance de lundi sur une note mitigée, les investisseurs attendant les prévisions des grandes entreprises technologiques au cours d'une semaine chargée en résultats trimestriels, tout en s'inquiétant que la persistance des prix élevés du pétrole ne contraigne la Réserve fédérale à relever ses taux d'intérêt.

Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O , Meta META.O et Apple

AAPL.O doivent publier leurs résultats trimestriels cette semaine. Les investisseurs se demandaient si la hausse observée depuis plusieurs années, alimentée par l'optimisme autour de l'intelligence artificielle, n'était pas en train de s'essouffler.

La semaine dernière, les investisseurs ont été déconcertés par les résultats trimestriels de Tesla TSLA.O et d’Alphabet

GOOGL.O , qui ont révélé d’importantes dépenses consacrées à l’intelligence artificielle.

Lundi, le prix du brut a chuté à son plus bas niveau depuis une semaine après que le président américain Donald Trump a déclaré que Washington menait des « discussions constructives » avec l’Iran et qu’un accord de paix était envisageable, tout en avertissant que les frappes américaines reprendraient si les négociations n’aboutissaient pas. Les cours du pétrole avaient bondi la semaine dernière, les contrats à terme sur le Brent dépassant les 100 dollars le baril, à la suite de nouvelles attaques contre des navires au Moyen-Orient.

L'indice S&P 500 des biens de consommation de base .SPLRCS et l'indice des soins de santé .SPXHC ont tous deux progressé.

L'indice PHLX des semi-conducteurs .SOX a poursuivi sa récente chute. Il affiche une baisse d'environ 20 % par rapport à son plus haut historique atteint le 22 juin, mais reste en hausse d'environ 63 % depuis le début de l'année 2026.

Les débuts fulgurants 688825.SS du fabricant chinois de puces CXMT Corp lundi, ainsi qu’un rapport indiquant que le pays a commencé à fabriquer ses propres outils de fabrication de puces DUV , ont également signalé une intensification de la concurrence pour l’industrie américaine des semi-conducteurs.

« La journée d’aujourd’hui s’inscrit dans la continuité de la rotation des marchés que nous observons », a déclaré Bill Merz, responsable de la recherche sur les marchés de capitaux et de la construction de portefeuilles chez U.S. Bank Asset Management Group. « Une partie de la réaction du marché pourrait être liée à ce soupçon grandissant qu’une hausse des taux de taux d’intérêt pourrait être imminente. »

Selon les données préliminaires, l’ .SPX S&P 500 a gagné 1,45 point, soit 0,02 %, pour clôturer à 7 413,43 points, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC a perdu 41,21 points, soit 0,16 %, à 24 934,61. L'indice Dow Jones Industrial Average

.DJI a progressé de 255,58 points, soit 0,49 %, pour atteindre 52 202,83 points.

Les cours du Brent LCOc1 ont chuté de 8 % pour s’établir à environ 89 dollars le baril après que Washington a brusquement suspendu samedi une campagne de frappes aériennes de deux semaines contre l’Iran, marquant le dernier revirement stratégique de Trump dans ce conflit qui dure depuis cinq mois.

Les sociétés pétrolières Occidental Petroleum OXY.N et Exxon Mobil XOM.N ont toutes deux reculé.

La décision de politique monétaire de la Fed est attendue mercredi et les traders estiment à 62 % la probabilité que la banque centrale maintienne ses taux inchangés, contre 38 % pour une hausse de 25 points de base, selon l’outil CME FedWatch.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) pour le mois de juin sera publié le lendemain de la décision de la banque centrale et jouera un rôle clé dans la formation des anticipations du marché concernant les taux d’intérêt pour le reste de l’année.

Selon LSEG I/B/E/S, les analystes s'attendent en moyenne à ce que les bénéfices agrégés du S&P 500 au deuxième trimestre bondissent de 39 % par rapport à l'année dernière, les valeurs liées à l'IA représentant une grande partie de cette croissance.

Le S&P 500 se négocie actuellement à environ 20 fois les bénéfices attendus, contre une moyenne sur dix ans de 20, selon les données de LSEG.