Wall Street termine la séance sur une note mitigée, les investisseurs se concentrant sur les résultats des entreprises technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour sur l'évolution des cours à la clôture)

* Les investisseurs attendent les résultats des géants de l'IA

* La décision de la Fed sur les taux d'intérêt est attendue mercredi

* L'indice des semi-conducteurs prolonge ses récentes pertes

* S&P 500 +0,02%, Nasdaq -0,18%, Dow +0,51%

par Sinéad Carew et Noel Randewich

Wall Street a clôturé en ordre dispersé lundi, les investisseurs attendant les prévisions des grandes entreprises technologiques au cours d'une semaine chargée en résultats trimestriels, tout en s'inquiétant que la persistance des prix élevés du pétrole ne contraigne la Réserve fédérale à relever ses taux d'intérêt.

Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O , Meta META.O et Apple

AAPL.O doivent publier leurs résultats trimestriels cette semaine. Les investisseurs se demandaient si la hausse observée depuis plusieurs années, alimentée par l’optimisme autour de l’intelligence artificielle, ne risquait pas de s’essouffler.

La semaine dernière, les investisseurs ont été déconcertés par les résultats trimestriels de Tesla TSLA.O et d’Alphabet

GOOGL.O , qui ont révélé d’importantes dépenses consacrées à l’intelligence artificielle. Walmart WMT.O a progressé de 2,1%, Microsoft a gagné 1,9% et Johnson & Johnson JNJ.N a augmenté de 1%, ces trois titres contribuant à maintenir l'indice S&P 500 en territoire positif.

Lundi, le prix du brut a chuté à son plus bas niveau depuis une semaine après que le président américain Donald Trump a déclaré que Washington menait des « discussions constructives » avec l’Iran et qu’un accord de paix était envisageable, tout en avertissant que les frappes américaines reprendraient si les négociations n’aboutissaient pas. Les cours du pétrole avaient bondi la semaine dernière, les contrats à terme sur le Brent dépassant les 100 dollars le baril, à la suite de nouvelles attaques contre des navires au Moyen-Orient. Sept des onze indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, emmenés par celui des biens de consommation de base .SPLRCS , en hausse de 1,58%, suivi par celui des technologies de l'information .SPLRCT , qui a gagné 1,25%.

L’indice PHLX des semi-conducteurs .SOX a prolongé sa récente vague de ventes, reculant de 2,2%. Il affiche une baisse de 21% par rapport à son plus haut historique atteint le 22 juin, mais reste en hausse de 63% depuis le début de l’année 2026. Les débuts fulgurants 688825.SS du fabricant chinois de puces CXMT Corp lundi et l’annonce selon laquelle le pays a commencé à fabriquer ses propres outils de fabrication de puces DUV ont également signalé une intensification de la concurrence pour l’industrie américaine des semi-conducteurs.

« La journée d’aujourd’hui s’inscrit dans la continuité de la rotation des marchés que nous observons », a déclaré Bill Merz, responsable de la recherche sur les marchés de capitaux et de la construction de portefeuilles chez U.S. Bank Asset Management Group. « Une partie de la réaction du marché pourrait être liée à ce soupçon grandissant qu’une hausse des taux d’intérêt pourrait être imminente. »

Le S&P 500 a légèrement progressé de 0,02% pour clôturer la séance à 7.413,18 points.

Le Nasdaq a reculé de 0,18% à 24.932,08 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,51% à 52.210,08 points.

Les cours du Brent LCOc1 ont chuté de 8% pour s’établir à environ 89 dollars le baril après que Washington a brusquement suspendu samedi une campagne de frappes aériennes de deux semaines contre l’Iran, marquant le dernier revirement stratégique de Trump dans ce conflit qui dure depuis cinq mois. Les actions des compagnies pétrolières ont reculé. Occidental Petroleum OXY.N a chuté de 4,1% et Exxon Mobil XOM.N a clôturé en baisse de 1,4%.

La décision de politique monétaire de la Fed est attendue mercredi et les opérateurs estiment à 62% la probabilité que la banque centrale maintienne ses taux inchangés, contre 38% pour une hausse de 25 points de base, selon l’outil CME FedWatch.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) pour le mois de juin sera publié le lendemain de la décision de la banque centrale et jouera un rôle clé dans la formation des anticipations du marché concernant les taux d’intérêt pour le reste de l’année.

Selon LSEG I/B/E/S, les analystes s'attendent en moyenne à ce que les bénéfices agrégés du S&P 500 au deuxième trimestre bondissent de 39% par rapport à l'année dernière, les valeurs liées à l'IA représentant une grande partie de cette croissance.

Le S&P 500 se négocie actuellement à environ 20 fois les bénéfices attendus, contre une moyenne sur dix ans de 20, selon les données de LSEG. Au sein de l’ .AD.SPX S&P 500, les titres en hausse ont été 1,9 fois plus nombreux que ceux en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 30 nouveaux plus hauts et trois nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines a été relativement faible, avec 15,8 milliards d'actions échangées, contre une moyenne de 18,2 milliards d'actions au cours des 20 séances précédentes.