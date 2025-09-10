Wall Street termine en ordre dispersé, le S&P clôture à un niveau record

*

Le Dow Jones cède 0,48%, le S&P-500 gagne 0,30% et le Nasdaq avance de 0,03%

par Noel Randewich et Ragini Mathur

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, le S&P 500 clôturant à un niveau record pour le deuxième jour de suite porté notamment par la performance d'Oracle.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,48%, ou 220,42 points, à 45.490,92 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 19,43 points, soit 0,30% à 6.532,04 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 6,57 points, soit 0,03% à 21.886,06 points.

Oracle ORCL.N a enregistré sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis 1992, après que l'entreprise technologique a fait état d'une forte augmentation de la demande des entreprises spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) pour ses services "cloud".

Les fabricants de puces comme Nvidia NVDA.O , Broadcom

AVGO.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont également progressé. Le secteur des semi-conducteurs .SOX a quant à lui atteint un niveau record.

Les fournisseurs d'énergie pour les centres de données tels Constellation Energy CEG.O , Vistra VST.N et GE Vernova

GEV.N , ont également avancé.

Le département du Travail a indiqué que les prix à la production (PPI) aux Etats-Unis s'étaient contractés contre toute attente en août, de 0,1% sur mois, tandis qu'en rythme annuel, ils ont décéléré à 2,6% après une hausse de 3,1% en juillet. Cette statistique vient conforter les anticipations des marchés sur plusieurs baisses des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) d'ici la fin de l'année.

Mardi, le département du Travail a révisé à la baisse les créations d'emplois sur les 12 mois à mars, suggérant que la croissance de l'emploi aux Etats-Unis était déjà au point mort avant que le président Donald Trump n'impose de nouveaux droits de douane.

Un ralentissement de l'économie et des pressions inflationnistes font espérer une possible baisse de 50 points des taux de la Fed dès la semaine prochaine, montrent les contrats à terme.

"La combinaison des données moins favorables (PPI) avec l'importance accrue accordée par la Fed au marché du travail et la tendance croissante à la révision à la baisse des données mensuelles sur l'emploi - tout cela soutient l'hypothèse d'une baisse des taux", Jordan Rizzuto, directeur des investissements chez GammaRoad Capital Partners.

(avec Purvi Agarwal; version française Camille Raynaud)