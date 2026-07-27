Wall Street termine en ordre dispersé, entre "tech" et pétrole

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi, les investisseurs attendant les résultats des grandes entreprises de la tech et s'inquiétant que les prix du pétrole à la hausse ne forcent la Réserve fédérale (Fed) à augmenter ses taux d'intérêt.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,51%, ou 262,83 points, à 52.210,08 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 1,20 points, soit 0,02% à 7.413,18 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de -43,74 points, soit -0,17% à 24.932,081

Les prix du pétrole brut sont repartis à la baisse après que le président américain Donald Trump a déclaré entretenir "de bonnes discussions" avec Téhéran, arguant de nouveau qu'un accord était possible tout en réitérant ses menaces de bombardements américains si les négociations échouaient.

Les États-Unis et l'Iran ont suspendu ce week-end leurs attaques respectives au Moyen-Orient et, bien que Téhéran revendique toujours le contrôle d'Ormuz, la trêve a entraîné une baisse des cours du pétrole qui soulage les investisseurs après la reprise des frappes au début du mois.

Le Brent LCOc1 , qui avait dépassé la barre des 100 dollars le baril la semaine dernière pour la première fois depuis fin mai, recule lundi de plus de 7% pour s'établir à 89,69 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 perd 6,76% à 83,29 dollars.

L'impact de ce répit des prix sur la politique monétaire reste en outre incertain.

Si la Réserve fédérale américaine (Fed) devait laisser ses taux inchangés mercredi, environ un tiers des opérateurs prévoit une hausse, ce qui laisse penser que le débat au sein de l'institution pourrait être intense.

Les marchés s'accordent davantage sur le retour de l'été et estiment à 80% la probabilité d'un relèvement des coûts d'emprunt en septembre.

Cette semaine donnera également un nouvel aperçu des perspectives du secteur technologie américain, après l'accueil mitigé réservé il y a quelques jours aux projets d'investissement d'Alphabet et de Tesla, dans un contexte de doutes renouvelés quant aux rendements de l'IA.

De plus, les investisseurs prendront connaissance jeudi des chiffres de l'inflation PCE, bien qu'un jour après la décision de la Fed, ainsi que de l'estimation de croissance de l'économie américaine au deuxième trimestre.

Aux valeurs, les entreprises du secteur pétrolier ont terminé en baisse, Occidental Petroleum OXY.N concédant 4.1% et Exxon Mobil XOM.N 1.4%.

Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O , Meta META.O et Apple <AAPL.O< sont tous dans le vert avant la publication de ses résultats plus tard cette semaine.

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NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Reportage par Zhifan Liu)