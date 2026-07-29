Wall Street termine en ordre dispersé en attendant la "tech"

Des traders travaillent à la Bourse de New York

La Bourse de New York ‌a fini en ordre dispersé mardi, les gains de Boeing et Coca-Cola ​prenant le pas sur les baisses observées dans le secteur des microprocesseurs, avant la publication de résultats d'entreprises de la "tech" cette semaine.

L'indice Dow Jones a ​gagné 1,03%, ou 537,24 points, à 52.747,32 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 15,60 ​points, soit 0,21% à 7.428,78 points. Le ⁠Nasdaq Composite a reculé de son côté de -55,17 points, soit -0,22% à ‌24.876,912 points.

L'industrie des semi-conducteurs reste sous pression, pénalisée une fois de plus par les doutes concernant les capitalisations boursières liées ​à l'essor de l'IA ‌et par les inquiétudes face aux progrès réalisés par ⁠la Chine pour réduire sa dépendance vis-à-vis des entreprises occidentales.

Les investisseurs font également preuve de prudence avant la publication des résultats des géants de la ⁠technologie Microsoft, Amazon, ‌Meta et Apple mercredi et jeudi, surtout après les ventes ⁠qui ont suivi la semaine dernière les mises à jour des ‌plans d'investissement ambitieux d'Alphabet et de Tesla.

La Fed doit en ⁠outre rendre mercredi sa décision sur les taux, dans un ⁠contexte de craintes ‌inflationnistes renforcées en raison de l'escalade militaire au Moyen-Orient plus tôt ce ​mois-ci.

Aux valeurs, Coca-Cola, qui a revu ‌à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice, a gagné 5%.

Boeing a bondi ​de 4,8% après que le constructeur aéronautique a dégagé un flux de trésorerie disponible positif, ses plans de redressement ayant pris de ⁠l'ampleur.

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(Bureau de Paris)