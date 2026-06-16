Wall Street termine en ordre dispersé avant la Fed

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, avec un record du Dow Jones mais un repli des deux autres grands indices, dans un contexte de prudence à l'entame d'une réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine, tandis qu'un indicateur d'inflation montre une hausse plus forte que prévu des prix à l'importation en mai.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,64%, ou 328,64 points, à 51.999,67 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu -42,94 points, soit -0,57% à 7.511,35 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de -307,60 points, soit -1,15% à 26.376,344 points.

Mark Luschini, stratège en chef des investissements chez Janney Montgomery Scott à Philadelphie, estime que les marchés étaient prudents avant la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale mercredi.

"On digère certains de ces gains (de la veille, ndlr) et le climat qui règne à l'approche de la réunion de la Fed est toujours un peu incertain."

La Fed, désormais dirigée par Kevin Warsh, doit rendre mercredi sa décision de politique monétaire après deux jours de débats. Si un statu quo sur les taux directeurs est largement anticipé, les propos de son nouveau président sur l'inflation, le chômage et les perspectives économiques seront particulièrement scrutés.

Les traders estiment à 42% la probabilité d'une hausse des taux de la Fed de 25 points de base en décembre, selon le baromètre FedWatch de CME Group, et ne prévoient pas de baisses de taux avant-mi 2027.

Sur le plan géopolitique, les doutes persistent sur la capacité du protocole d'accord conclu entre l'Iran et les Etats-Unis à mettre fin dans les faits à leur conflit. L'agrément doit être formellement signé vendredi en Suisse.

Le marché pétrolier est tombé à un plus bas depuis trois mois dans l'espoir que les Etats-Unis et l'Iran s'accordent pour mettre fin au conflit et permettre au brut de transiter par le détroit d'Ormuz.

Avant le début de la guerre en Iran, le 28 février, les deux références du brut se négociaient entre 65 et 70 dollars le baril.

La flambée des prix de l'énergie a suscité la crainte chez les investisseurs d'une hausse des taux d'intérêt décidée par les banques centrales pour contrer l'inflation.

Aux valeurs, l'action SpaceX SPCX.O a grimpé de 4,8% pour sa troisième journée de cotation, dépassant tour à tour Amazon

AMZN.O et momentanément Microsoft MSFT.O pour devenir la quatrième entreprise cotée au monde la mieux valorisée.

SpaceX a par ailleurs annoncé son intention d'acquérir Anysphere, l'éditeur de logiciels à l'origine du célèbre agent de codage IA Cursor, pour 60 milliards de dollars, afin de renforcer sa présence sur le marché de l'intelligence artificielle destinée aux entreprises.

Yum Brands YUM.N a pris 1,9% après avoir annoncé mardi son intention de céder sa chaîne Pizza Hut pour 2,7 milliards de dollars, alors que cette unité peine à suivre le rythme de ses concurrents sur un marché de la restauration rapide de plus en plus concurrentiel et dans un contexte de prudence des consommateurs en matière de dépenses.

VALEURS

Les plus gros mouvements de valeurs US.

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NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Reportage par Zhifan Liu)