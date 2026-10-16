Wall Street termine en nette baisse, plombée par l'IA et le pétrole

* - Le Dow Jones .DJI cède 0,34%

* - Le S&P 500 .SPX cède 1,09%

* - Le Nasdaq .IXIC a cède 2,14%

La Bourse de New York a fini en nette baisse vendredi, encore une fois plombée par les inquiétudes entourant l'endettement des entreprises du secteur de l'intelligence artificielle, mais aussi par une nouvelle hausse des prix du pétrole.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,34%, ou 175,28 points, à 52.002,41 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 84,62 points, soit -1,09%, à 7.659,44 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 572,99 points, soit -2,14%, à 26.140,034 points.

Sur la semaine, le Nasdaq a cédé près de 4,5% et le S&P-500 près de 2%, leur plus forte baisse hebdomadaire depuis juin.

L'indice des valeurs technologiques est plombé par la crainte que les entreprises d'infrastructures d'IA, lourdement endettées, ne parviennent pas à dégager des bénéfices à temps pour rembourser leurs dettes, d'autant plus que les coûts d'emprunt devraient augmenter.

CoreWeave CRWV.O , qui est pourtant soutenu par Nvidia, a chuté de 11,9%, portant sa perte sur les cinq dernières séances à environ 25%.

Broadcom AVGO.O a reculé de 4,5%, et l’indice PHLX des puces électroniques .SOX a perdu 3,8%, signant une huitième journée consécutive de baisse.

La hausse des cours du pétrole de plus de 3% en raison des inquiétudes liées à l’approvisionnement au Moyen-Orient a alimenté la nervosité des investisseurs.

"Il règne une certaine crainte sur le marché", a déclaré Rob Haworth, stratège en chef des investissements chez U.S. Bank Wealth Management à Seattle. "Les prix élevés du pétrole, en particulier, ont tendance à peser sur le ratio cours/bénéfice des actions ; je pense donc que les investisseurs préfèrent faire preuve de prudence à l’approche du week-end plutôt que de prendre davantage de risques."

(Rédigé par Noel Randewich à San Francisco et Purvi Agarwal à Bangalore ; version française Tangi Salaün)