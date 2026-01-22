Wall Street termine en hausse, les investisseurs étant soutenus par l'allègement des droits de douane et des données optimistes

Deuxième jour de hausse après la volte-face de Trump sur les droits de douane au Groenland

Indices en hausse: Dow 0,63%, S&P 500 0,55%, Nasdaq 0,91%

Procter & Gamble progresse après les résultats

Abbott accuse la plus forte baisse journalière depuis 2002 en raison de faibles perspectives

(Ajout des prix de clôture et des volumes) par David French

Les principaux indices de Wall Street ont terminé en hausse jeudi, la deuxième journée consécutive de gains, les investisseurs ayant acheté des actions après que le président américain Donald Trump a annulé les menaces de tarifs douaniens sur les alliés européens tandis que les données ont mis en évidence la résilience de l'économie américaine.

La progression est intervenue au lendemain du plus grand gain quotidien en pourcentage du S&P 500 .SPX en deux mois, lorsque Trump a renoncé à imposer des tarifs douaniers comme levier pour saisir le Groenland et a déclaré que le cadre d'un accord pour mettre fin à un différend sur le territoire danois était en vue.

Les investisseurs sont rapidement revenus sur les marchés boursiers après la volte-face de Trump mercredi. Toutefois, les gains enregistrés en deux jours n'ont pas encore totalement effacé les pertes subies par les trois indices de référence américains mardi, lorsque les menaces de tarifs douaniens proférées par M. Trump ont ébranlé les marchés mondiaux.

Le S&P 500 et le Nasdaq Composite sont tous deux en baisse de 0,4 % pour la semaine, tandis que le Dow Jones Industrial Average est pratiquement stable.

"Il est très étrange de se réveiller chaque jour en tant que gestionnaire de fonds sans savoir si c'est le matin de Noël ou le vendredi 13", a déclaré Gregg Abella, directeur général d'Investment Partners Asset Management.

Selon lui, les questions géopolitiques renforcent l'attention portée à la gestion des portefeuilles des clients dans un contexte de volatilité et soulignent l'importance de la diversification par rapport à certains noms, secteurs et classes d'actifs.

Reflétant cette diversité et l'appétit accru des investisseurs pour le risque, l'indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT a progressé de 0,8 % pour atteindre un niveau record à la clôture.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 306,78 points, soit 0,63%, à 49 384,01, et l'indice S&P 500

.SPX a avancé de 37,73 points, soit 0,55%, à 6 913,35. Le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 211,20 points, soit 0,91%, à 23 436,02.

LES RÉSULTATS, UN TERRAIN D'EXPÉRIMENTATION

La saison des résultats s'accélère et pourrait mettre à l'épreuve le sentiment du marché lorsque les entreprises expliqueront comment la demande des consommateurs, les pressions sur les coûts et une toile de fond macroéconomique agitée ont façonné leurs performances de fin d'année.

Un grand nombre des "Sept Magnifiques" devraient publier leurs résultats la semaine prochaine. Compte tenu de leur poids dans les indices, leurs performances ont une influence considérable sur l'orientation générale du marché. Leurs perspectives seront suivies de près pour voir s'il reste du jus dans les histoires de croissance qui, jusqu'à présent, ont justifié leurs valorisations élevées.

Les sept entreprises ont progressé jeudi, avec en tête Meta <META.O >, qui a augmenté de 5,7 %, et Tesla TSLA.O , qui a grimpé de 4,2 %.

Les valeurs bancaires ont généralement bien réagi aux résultats, bien que Huntington Bancshares HBAN.O ait chuté de 6 % jeudi après avoir publié des chiffres pour le quatrième trimestre qui ont été alourdis par les coûts liés aux récentes acquisitions. Certaines grandes banques régionales qui avaient progressé ces derniers jours ont également enregistré un recul jeudi, Fifth Third Bancorp FITB.O ayant perdu 3,7 % et Regions Financial RF.N ayant baissé de 1,3 %.

Procter & Gamble PG.N a gagné 2,6 % suite aux résultats trimestriels,et Intel INTC.O - qui a publié ses chiffres après la cloche - a légèrement augmenté de 0,1 % pour porter ses gains 2026 à 47,2 %.

Abbott ABT.N a chuté de 10 %, sa plus forte baisse en un jour depuis 2002, après que le fabricant d'appareils médicaux ait annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes de Wall Street.

GE Aerospace GE.N a glissé de 7,4 % malgré des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux estimations. Le fabricant de sauce cholulaMcCormick MKC.N a chuté de 8,1 % après avoir prévu un bénéfice annuel faible en 2026 en raison de coûts plus élevés liés aux tarifs douaniers et à d'autres intrants.

LES DONNÉES ÉCONOMIQUES SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

Les dernières données économiques publiées ont également soutenu la dynamique positive.

Les dépenses de consommation aux États-Unis ont augmenté solidement en novembre et en octobre, maintenant probablement l'économie sur la voie d'un troisième trimestre consécutif de forte croissance, a montré l'indice des dépenses de consommation personnelle.

Des données séparées ont montré que les demandes initiales d'allocations de chômage d'État ont augmenté moins que prévu la semaine dernière, tandis que l'économie américaine a connu une croissance légèrement supérieure aux prévisions de 4,4% au troisième trimestre de 2025.

Le nombre d'actions ayant changé de mains sur les bourses américaines s'est élevé à 18,30 milliards, contre 16,91 milliards en moyenne au cours des 20 derniers jours de bourse.