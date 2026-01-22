 Aller au contenu principal
Wall Street en hausse, rassurée sur les droits de douane contre des alliés des USA
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 23:36

Wall Street a terminé en hausse jeudi

par David French

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, pour une deuxième journée consécutive, la confiance des investisseurs ayant été renforcée par la levée de la ‍menace de surtaxes douanières américaines contre plusieurs pays européens alliés de Washington et par des données rassurantes sur l'économie américaine.

L'indice Dow Jones a gagné 0,63%, ou 306,78 points, à 49.384,01 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 37,73 points, soit 0,55%, à 6.913,35 ‌points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 211,20 points (0,91%) à 23.436,02 points.

Wall Street avait nettement rebondi mercredi après que le président américain Donald Trump a dit lors du Forum économique mondial de Davos ne pas ​vouloir recourir à la force contre le Groenland puis a annoncé renoncer à imposer le 1er février des droits ⁠de douane contre huit pays européens ayant exprimé leur opposition à sa volonté de contrôler l'île de l'Arctique.

Reste que les gains enregistrés mercredi et jeudi n'ont toutefois pas complètement les pertes constatés mardi, ⁠lors de ce qui fut la première ‍séance à Wall Street - fermée lundi - après que Donald Trump a menacé samedi plusieurs ⁠alliés européens de surtaxes douanières croissantes à propos du Groenland. Les marchés ont craint alors une guerre commerciale supplémentaire lancée par le chef de la Maison blanche.

"C'est très étranger, en tant que gestionnaire financier, de se lever chaque jour sans savoir si ​c'est le matin de Noël ou un Vendredi 13", a déclaré Gregg Abella, directeur général d'Investment Partners Asset Management.

Les questions géopolitiques viennent alimenter la volatilité et compliquer la gestion des portefeuilles des clients, a-t-il ajouté, soulignant l'importance de se détourner de ⁠certains titres, secteurs et catégories.

Alors que la saison des résultats gagne en intensité, Wall Street attend notamment les ​communiqués des "Sept Magnifiques", dont la plupart publieront leurs résultats la semaine prochaine, avec un ​impact potentiellement significatif sur la ​direction du marché.

Tous les sept ont progressé, jeudi, avec en tête Meta et Tesla qui ont pris respectivement 5,7% et 4,2%.

Les ​investisseurs ont tenu compte de plusieurs données économiques publiées dans la ⁠journée. Un rapport montre que les dépenses de consommation aux Etats-Unis ont progressé de manière solide en octobre et novembre, tandis que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté moins qu'attendu la semaine dernière.

Une réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) est prévue la semaine prochaine. Il est attendu que la banque centrale américaine laisse ses taux inchangés, dans un contexte d'inflation persistante ‌et de résilience économique.

A noter parmi les valeurs, jeudi, la hausse de 2,6% de Procter & Gamble après la publication de ses résultats trimestriels.

GE Aerospace a reculé de 7,4% en dépit d'une prévision annuelle supérieure aux attentes.

(Rédigé par Jean Terzian)

