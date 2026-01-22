États-Unis: L'inflation PCE ressort à 2,8% sur un an en novembre

L'illustration montre un billet de banque en dollars américains et des cartes Visa et Mastercard

Les prix à la consommation aux États-Unis ont ‍augmenté plus que prévu sur un an en novembre, montrent les données publiées jeudi ‌par le département du Commerce, après que les chiffres combinés d'octobre et de ​novembre ont été retardées par le 'shutdown'.

L'indice ⁠des prix de la consommation personnelle (PCE) a avancé de +2,8% en rythme annuel, ⁠après +2,7% ‍en octobre. Les économistes interrogés par ⁠Reuters attendaient +2,7%.

Il est resté stable sur un mois à +0,2%, en ligne avec les attentes, ​et après le même chiffre en octobre.

Une mesure plus étroite de l'inflation, l'indice "core ⁠PCE", qui exclut les éléments ​volatils que sont l'énergie et les produits ​alimentaires, ressort ​également à +2,8% en novembre, conformément aux attentes ​et après +2,7% ⁠en octobre.

Sur un mois, il ressort à +0,2% en novembre, comme attendu, et après le même chiffre en octobre.

Parallèlement, les dépenses de ‌consommation des ménages américains ont augmenté (+0,3%) en novembre.

Les revenus des ménages ont avancé de +0,3% en novembre, soit moins que prévu (+0,4%).

(Rédigé par Coralie Lamarque, avec Lucia Mutikani ; édité par ‌Kate Entringer)