 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

États-Unis: L'inflation PCE ressort à 2,8% sur un an en novembre
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 23:36

L'illustration montre un billet de banque en dollars américains et des cartes Visa et Mastercard

L'illustration montre un billet de banque en dollars américains et des cartes Visa et Mastercard

Les prix à la consommation aux États-Unis ont ‍augmenté plus que prévu sur un an en novembre, montrent les données publiées jeudi ‌par le département du Commerce, après que les chiffres combinés d'octobre et de ​novembre ont été retardées par le 'shutdown'.

L'indice ⁠des prix de la consommation personnelle (PCE) a avancé de +2,8% en rythme annuel, ⁠après +2,7% ‍en octobre. Les économistes interrogés par ⁠Reuters attendaient +2,7%.

Il est resté stable sur un mois à +0,2%, en ligne avec les attentes, ​et après le même chiffre en octobre.

Une mesure plus étroite de l'inflation, l'indice "core ⁠PCE", qui exclut les éléments ​volatils que sont l'énergie et les produits ​alimentaires, ressort ​également à +2,8% en novembre, conformément aux attentes ​et après +2,7% ⁠en octobre.

Sur un mois, il ressort à +0,2% en novembre, comme attendu, et après le même chiffre en octobre.

Parallèlement, les dépenses de ‌consommation des ménages américains ont augmenté (+0,3%) en novembre.

Les revenus des ménages ont avancé de +0,3% en novembre, soit moins que prévu (+0,4%).

(Rédigé par Coralie Lamarque, avec Lucia Mutikani ; édité par ‌Kate Entringer)

Inflation
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Intel prévoit des résultats au T1 inférieurs aux attentes
    Intel prévoit des ventes et un bénéfice inférieurs aux attentes au T1
    information fournie par Reuters 22.01.2026 23:38 

    Intel a déclaré jeudi prévoir pour le trimestre actuel un ‍chiffre d'affaires et un bénéfice inférieurs aux attentes du marché, alors que le groupe ‌peine à répondre à la demande grandissante pour les puces traditionnelles utilisées ​dans les 'data centers' dédiés ... Lire la suite

  • Wall Street a terminé en hausse jeudi
    Wall Street en hausse, rassurée sur les droits de douane contre des alliés des USA
    information fournie par Reuters 22.01.2026 23:36 

    par David French La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, pour une deuxième journée consécutive, la confiance des investisseurs ayant été renforcée par la levée de la ‍menace de surtaxes douanières américaines contre plusieurs pays européens alliés de Washington ... Lire la suite

  • Des marins de la marine française se tiennent sur le pont alors que le porte-avions Charles de Gaulle quitte la base navale de Toulon, en France
    La Marine française a arraisonné un pétrolier en provenance de Russie
    information fournie par Reuters 22.01.2026 23:35 

    La Marine française a arraisonné jeudi matin un pétrolier en provenance de Russie, sous sanctions internationales ‍et suspecté d'arborer un faux pavillon, a annoncé le président Emmanuel Macron. "Cette intervention a été effectuée en haute mer, en Méditerranée, ... Lire la suite

  • Des enquêteurs et services d'urgence sur le site d'une collision entre deux trains à grande vitesse qui a fait au moins 42 morts à Adamuz, dans le sud de l'Espagne, le 20 janvier 2026 ( AFP / JORGE GUERRERO )
    Collision ferroviaire en Espagne: le bilan monte à 45 morts
    information fournie par AFP 22.01.2026 23:12 

    Deux nouveaux corps, les deux derniers, ont été retrouvés jeudi dans l'un des deux trains impliqués dans la collision de dimanche soir en Andalousie (sud), portant le bilan définitif de cette catastrophe à 45 morts. Les médecins légistes "ont pratiqué l'autopsie ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank