Intel prévoit des ventes et un bénéfice inférieurs aux attentes au T1

Intel prévoit des résultats au T1 inférieurs aux attentes

Intel a déclaré jeudi prévoir pour le trimestre actuel un ‍chiffre d'affaires et un bénéfice inférieurs aux attentes du marché, alors que le groupe ‌peine à répondre à la demande grandissante pour les puces traditionnelles utilisées ​dans les 'data centers' dédiés à l'intelligence artificielle (IA).

Le ⁠titre du groupe basé à Santa Clara, en Californie, a plongé ⁠de 7% ‍dans les échanges boursiers d'après-clôture.

Intel anticipe ⁠au premier trimestre un chiffre d'affaires compris entre 11,7 milliards et 12,7 milliards ​de dollars, contre un consensus de 12,51 milliards selon des données LSEG.

Alors qu'un bénéfice ⁠trimestriel ajusté de 5 cents par ​action était attendu en moyenne par ​les analystes, ​le fabriquant de semiconducteurs a déclaré que ​le montant devrait ⁠être proche de zéro.

Les investisseurs et les analystes ont dit par le passé espérer que le développement rapide de centres de ‌données par les géants technologiques pour répondre à leurs besoins en IA profite aux ventes d'Intel.

(Arsheeya Bajwa à Bangalore et Max A. Cherney à San Francisco; version française ‌Jean Terzian)