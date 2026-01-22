 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Intel prévoit des ventes et un bénéfice inférieurs aux attentes au T1
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 23:38

Intel prévoit des résultats au T1 inférieurs aux attentes

Intel prévoit des résultats au T1 inférieurs aux attentes

Intel a déclaré jeudi prévoir pour le trimestre actuel un ‍chiffre d'affaires et un bénéfice inférieurs aux attentes du marché, alors que le groupe ‌peine à répondre à la demande grandissante pour les puces traditionnelles utilisées ​dans les 'data centers' dédiés à l'intelligence artificielle (IA).

Le ⁠titre du groupe basé à Santa Clara, en Californie, a plongé ⁠de 7% ‍dans les échanges boursiers d'après-clôture.

Intel anticipe ⁠au premier trimestre un chiffre d'affaires compris entre 11,7 milliards et 12,7 milliards ​de dollars, contre un consensus de 12,51 milliards selon des données LSEG.

Alors qu'un bénéfice ⁠trimestriel ajusté de 5 cents par ​action était attendu en moyenne par ​les analystes, ​le fabriquant de semiconducteurs a déclaré que ​le montant devrait ⁠être proche de zéro.

Les investisseurs et les analystes ont dit par le passé espérer que le développement rapide de centres de ‌données par les géants technologiques pour répondre à leurs besoins en IA profite aux ventes d'Intel.

(Arsheeya Bajwa à Bangalore et Max A. Cherney à San Francisco; version française ‌Jean Terzian)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'illustration montre un billet de banque en dollars américains et des cartes Visa et Mastercard
    États-Unis: L'inflation PCE ressort à 2,8% sur un an en novembre
    information fournie par Reuters 22.01.2026 23:36 

    Les prix à la consommation aux États-Unis ont ‍augmenté plus que prévu sur un an en novembre, montrent les données publiées jeudi ‌par le département du Commerce, après que les chiffres combinés d'octobre et de ​novembre ont été retardées par le 'shutdown'. L'indice ... Lire la suite

  • Wall Street a terminé en hausse jeudi
    Wall Street en hausse, rassurée sur les droits de douane contre des alliés des USA
    information fournie par Reuters 22.01.2026 23:36 

    par David French La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, pour une deuxième journée consécutive, la confiance des investisseurs ayant été renforcée par la levée de la ‍menace de surtaxes douanières américaines contre plusieurs pays européens alliés de Washington ... Lire la suite

  • Des marins de la marine française se tiennent sur le pont alors que le porte-avions Charles de Gaulle quitte la base navale de Toulon, en France
    La Marine française a arraisonné un pétrolier en provenance de Russie
    information fournie par Reuters 22.01.2026 23:35 

    La Marine française a arraisonné jeudi matin un pétrolier en provenance de Russie, sous sanctions internationales ‍et suspecté d'arborer un faux pavillon, a annoncé le président Emmanuel Macron. "Cette intervention a été effectuée en haute mer, en Méditerranée, ... Lire la suite

  • Des enquêteurs et services d'urgence sur le site d'une collision entre deux trains à grande vitesse qui a fait au moins 42 morts à Adamuz, dans le sud de l'Espagne, le 20 janvier 2026 ( AFP / JORGE GUERRERO )
    Collision ferroviaire en Espagne: le bilan monte à 45 morts
    information fournie par AFP 22.01.2026 23:12 

    Deux nouveaux corps, les deux derniers, ont été retrouvés jeudi dans l'un des deux trains impliqués dans la collision de dimanche soir en Andalousie (sud), portant le bilan définitif de cette catastrophe à 45 morts. Les médecins légistes "ont pratiqué l'autopsie ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank