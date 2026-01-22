Wall Street termine en hausse, les investisseurs étant soutenus par l'allègement des droits de douane et des données optimistes

Deuxième jour de hausse après la volte-face de Trump sur les droits de douane au Groenland

Procter & Gamble progresse après la publication de ses résultats

Abbott et GE Aerospace chutent après la publication de leurs derniers résultats

L'indice PCE américain de novembre augmente de 2,8 % par rapport à l'estimation de 2,7 %.

(Mise à jour jusqu'à la clôture) par David French

Les principaux indices de Wall Street ont terminé en hausse jeudi, la deuxième journée consécutive de gains, les investisseurs ayant acheté des actions après que le président américain Donald Trump a annulé les menaces de droits de douane sur les alliés européens tandis que les données ont mis en évidence la résilience de l 'économie américaine .

La progression est intervenue au lendemain du plus grand gain quotidien en pourcentage du S&P 500 .SPX en deux mois, lorsque Trump a renoncé à imposer des droits de douane comme levier pour saisir le Groenland et a déclaré que le cadre d'un accord pour mettre fin à un différend sur le territoire danois était en vue.

Les investisseurs sont rapidement revenus sur les marchés boursiers après la volte-face de Trump mercredi. Toutefois, les gains enregistrés en deux jours n'ont pas encore totalement effacé les pertes subies par les trois indices de référence américains mardi, lorsque les menaces de droits de douane proférées par M. Trump ont fait trembler les marchés mondiaux.

"Il est très étrange de se réveiller chaque jour en tant que gestionnaire de fonds sans savoir si c'est le matin de Noël ou le vendredi 13", a déclaré Gregg Abella, directeur général d'Investment Partners Asset Management.

Selon lui, les questions géopolitiques renforcent l'attention portée à la gestion des portefeuilles des clients dans un contexte de volatilité et soulignent l'importance de la diversification en s'éloignant de certains noms, secteurs et classes d'actifs.

Reflétant cette diversité et l'appétit accru des investisseurs pour le risque, l'indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT a atteint un niveau record à la clôture.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 36,51 points, soit 0,53%, pour terminer à 6 913,40 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 205,31 points, soit 0,91%, pour atteindre 23 430,13. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 298,01 points, soit 0,61%, à 49 375,24 points.

LES RÉSULTATS, UN TERRAIN D'EXPÉRIMENTATION

La saison des résultats s'accélère et pourrait mettre à l'épreuve le sentiment du marché lorsque les entreprises expliqueront comment la demande des consommateurs, les pressions sur les coûts et un contexte macroéconomique agité ont influencé leurs performances de fin d'année.

Un grand nombre des "Sept Magnifiques" devraient publier leurs résultats la semaine prochaine. Compte tenu de leur poids dans les indices, leurs performances ont une influence considérable sur l'orientation générale du marché. Leurs perspectives seront suivies de près pour voir s'il reste du jus dans les histoires de croissance qui, jusqu'à présent, ont justifié leurs valorisations élevées.

Les sept entreprises ont progressé jeudi, avec en tête Meta

META.O et Tesla <TSLA.O.

Les valeurs bancaires ont généralement bien réagi aux résultats, bien que Huntington Bancshares HBAN.O ait chuté jeudi après avoir publié des chiffres pour le quatrième trimestre qui ont été alourdis par les coûts liés aux récentes acquisitions. Certaines grandes banques régionales qui avaient progressé ces derniers jours ont également enregistré un recul jeudi, notamment Fifth Third Bancorp FITB.O et Regions Financial RF.N .

Procter & Gamble PG.N a progressé à la suite de ses résultats trimestriels.

GE Aerospace GE.N a reculé malgré un bénéfice annuel supérieur aux estimations. Abbott ABT.N a reculé après que le fabricant d'appareils médicaux a annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes de Wall Street, et le fabricant de sauce Cholula McCormick MKC.N a chuté après avoir prévu un bénéfice annuel faible en 2026 en raison de coûts plus élevés liés aux droits de douane et à d'autres facteurs de production.

LES DONNÉES ÉCONOMIQUES SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

Les dernières données économiques publiées ont également soutenu l'élan positif.

Les dépenses de consommation aux États-Unis ont augmenté solidement en novembre et en octobre, maintenant probablement l'économie sur la voie d'un troisième trimestre consécutif de forte croissance, a montré l'indice des dépenses de consommation personnelle.

Des données séparées ont montré que les demandes initiales d'allocations de chômage d'État ont augmenté moins que prévu la semaine dernière, tandis que l'économie américaine a connu une croissance légèrement supérieure aux prévisions de 4,4 % au troisième trimestre de 2025.

Les responsables politiques de la Réserve fédérale se réuniront la semaine prochaine pour décider des taux d'intérêt américains. On s'attend généralement à ce que la banque centrale ne modifie pas ses taux en raison de l'inflation stagnante et des signes de résilience de l'économie.