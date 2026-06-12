Wall Street termine en hausse grâce aux espoirs d'un accord de paix sur l'Iran et à l'entrée en Bourse historique de SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture avec la clôture préliminaire des marchés, ajout d'un commentaire d'analyste)

* SpaceX bondit après son introduction en Bourse

* Les valeurs spatiales reculent après avoir progressé avant l'entrée en Bourse de SpaceX

* Adobe recule après le départ de son directeur financier Dan Durn

par Caroline Valetkevitch et Johann M Cherian

Les actions américaines ont terminé en hausse vendredi après-midi, les investisseurs gardant espoir d'un accord de paix entre l'Iran et les États-Unis et les actions de SpaceX ayant bondi lors de leur entrée en Bourse , ce qui en fait la plus grande introduction en Bourse de l'histoire de Wall Street. Les États-Unis et l'Iran ont laissé entendre qu'un accord visant à mettre fin à leur conflit était proche, un haut responsable de l'administration américaine ayant déclaré qu'un projet de proposition avait été élaboré et approuvé par les deux parties. Le président américain Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises depuis la mi-mars qu'un accord avec l'Iran pour mettre fin au conflit était proche. Les acteurs du marché ont suivi de près les actions de SpaceX

SPCX.O , la société d'Elon Musk , qui a fait son entrée au Nasdaq vendredi. Ses actions ont dépassé le prix d'introduction en Bourse de 135 dollars chacune, valorisant la société à plus de 2.000 milliards de dollars.

Les actions d'autres sociétés spatiales, qui avaient grimpé en flèche à l'approche de cette introduction en Bourse, ont reculé vendredi, notamment celles de Rocket Lab RKLB.O , Intuitive Machines LUNR.O et Planet Labs PL.N .

Les progrès signalés dans les négociations de paix ont contribué à améliorer le moral des investisseurs, a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l'Oklahoma.

"Il y a encore de l'espoir pour un accord de paix. Trump a annulé les frappes... Des sources tierces confirment qu'un accord de paix est en cours."

Cela exerce une pression sur les prix du pétrole et atténue les craintes d'une hausse de l'inflation et des taux d'intérêt, a-t-il ajouté.

Les investisseurs attendaient également avec impatience la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale prévue la semaine prochaine, qui sera la première sous la direction de Kevin Warsh.

Selon les données préliminaires, l'indice S&P 500 .SPX a gagné 36,30 points, soit 0,51%, pour terminer à 7.431,83 points, tandis que l'indice Nasdaq Composite .IXIC a gagné 77,77 points, soit 0,30%, à 25.887,43. Le Dow Jones Industrial Average

.DJI a progressé de 353,42 points, soit 0,71%, pour atteindre 51.208,20 points. Les fonds d'actions américains ont enregistré leur première sortie hebdomadaire en trois semaines, et en début de semaine, l'indice technologique .SPRLCT a confirmé une correction. Les analystes estiment qu'une partie de la faiblesse des actions américaines et de la chute du bitcoin BTC= la semaine dernière pourrait s'expliquer par le fait que les traders ont réduit leurs positions avant l'entrée en Bourse de SpaceX.

SpaceX figure désormais parmi les plus grandes sociétés cotées en Bourse aux États-Unis.

Mike Dickson, responsable de la recherche et des stratégies quantitatives chez Horizon Investments à Charlotte, en Caroline du Nord, s'est dit surpris par le manque de volatilité de SpaceX jusqu'à présent, compte tenu de l'engouement suscité par l'introduction en Bourse. Les actions de Tesla TSLA.O , une autre société de Musk qui se négocie avec une prime par rapport à ses bénéfices , ont terminé en hausse.

Seuls 3 à 4% environ des actions de SpaceX devraient être disponibles sur le marché, une part importante étant réservée aux investisseurs particuliers.

Les introductions en Bourse des sociétés d'IA OpenAI et Anthropic sont également très attendues plus tard dans l'année. SpaceX, qui comprend également Starlink et xAI, a déjà bousculé certaines conventions de Wall Street .

Certains analystes ont toutefois émis des réserves quant aux fondamentaux de l'entreprise, qui a enregistré plus de 4 milliards de dollars de pertes annuelles l'année dernière.

Parmi les titres en baisse ce jour-là, Adobe ADBE.O a chuté après le départ du directeur financier Dan Durn .