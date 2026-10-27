Wall Street termine en hausse grâce au regain d'élan de l'IA

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(Mises à jour avec les cours de clôture)

* Les indices sont en hausse: Dow 0,03 %, S&P 0,60 %, Nasdaq 1,18 %

* Boeing en baisse après une perte trimestrielle

* Les données montrent que les dépenses en IA se poursuivent à un rythme soutenu

* La Réserve fédérale se réunit pour une réunion de politique monétaire de deux jours

par Stephen Culp et Shashwat Chauhan

Un rebond du secteur technologique, porté par l'IA, a permis aux actions américaines de clôturer en hausse mardi, alors que la saison des résultats du troisième trimestre s'accélère et que la Réserve fédérale se réunissait pour son avant-dernière réunion de l'année.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a mené la hausse.

L'engouement suscité par les détails concernant l'introduction en bourse imminente d'Anthropic a contribué à stimuler les valeurs des semi-conducteurs .SOX pour la troisième séance consécutive.

Les inquiétudes croissantes concernant la viabilité des dépenses financées par l’endettement, dans un contexte de hausse des coûts d’emprunt, ont pesé sur le secteur de l’IA ce mois-ci. L’indice Philadelphia SE Semiconductor, bien qu’en recul de plus de 20 % par rapport à son plus haut historique de clôture atteint le 22 juin, a surperformé l’ensemble du marché cette année, avec une hausse de 62,1 % contre une progression de 12,8 % du S&P 500 depuis le début de l’année.

Pour financer son expansion dans le domaine de l’IA, Meta META.O a porté sa plus importante levée de fonds en actions à 97,5 milliards de dollars, ce qui a entraîné une baisse de 1,6 % du cours de l’action de la société mère de Facebook.

«(Les informations concernant Anthropic) semblent provoquer un léger rebond de soulagement chez les valeurs liées à l’IA, en particulier celles du secteur des semi-conducteurs », a déclaré Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services à Hammond, dans l’Indiana, en référence aux valeurs du secteur des puces électroniques. « Ces titres ont été malmenés ces dernières semaines et un rebond était probablement attendu. »

Les données économiques ont montré une hausse des nouvelles commandes d’ordinateurs et d’équipements périphériques, ce qui corrobore l’idée d’une forte dépense liée à l’IA.

Près de la moitié des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats du troisième trimestre. Parmi celles-ci, 83 % ont affiché des résultats supérieurs aux attentes, selon les dernières données disponibles de LSEG.

Boeing BA.N a chuté de 10,7 % après avoir annoncé une perte plus importante que prévu au troisième trimestre, tandis que la société de gestion de l’eau Xylem XYL.N a reculé de 14,2 % après avoir revu à la baisse ses prévisions pour l’ensemble de l’année.

United Parcel Service UPS.N a progressé de 5,8 % après que la société de livraison de colis a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels.

Sherwin-Williams ' SHW.N a vu son titre reculer de 2,7 % après avoir annoncé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, ce qui a pesé sur le Dow.

Royal Caribbean RCL.N a progressé de 5,5 % après que l’opérateur de croisières a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année.

Les résultats de Microsoft MSFT.O et d’Alphabet GOOGL.O sont attendus mercredi, tandis qu’Amazon.com devrait publier les siens jeudi.

La Fed s’est réunie mardi pour sa réunion de politique monétaire d’octobre, qui devrait, selon les prévisions générales, aboutir à la décision de maintenir le taux cible des fonds fédéraux dans une fourchette comprise entre 3,75 % et 4 %, en reportant sa deuxième hausse de taux de l’année à sa dernière réunion de décembre, selon l’outil FedWatch du CME.

« Il semble y avoir davantage de certitude quant au fait que la Fed ne prendra aucune mesure lors de cette réunion, en partie parce qu’il y a des élections mardi », a ajouté Chuck Carlson. « On peut sans doute se réjouir, au moins dans une certaine mesure, que la situation des taux ne vienne pas entraver la reprise. »

L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 15,99 points, soit 0,03 %, à 52.377,57, le S&P 500 .SPX a gagné 45,83 points, soit 0,60 %, à 7.722,60 et le Nasdaq Composite

.IXIC a gagné 308,43 points, soit 1,18 %, à 26.477,81.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, la technologie a mené la hausse, tandis que les valeurs énergétiques ont subi la plus forte baisse en pourcentage, pénalisées par le recul des cours du brut CLc1 alors que l'attention se tournait vers les négociations de paix au Moyen-Orient.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,83 fois plus nombreux que ceux en baisse. On a enregistré 81 nouveaux plus hauts et 146 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 3.118 titres ont progressé et 1.680 ont reculé, les titres en hausse dépassant les titres en baisse dans un rapport de 1,86 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 11 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et six nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 62 nouveaux plus-hauts et 239 nouveaux plus-bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 16,10 milliards d'actions, contre une moyenne de 17,18 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.