Wall Street termine en hausse grâce au rebond du secteur technologique avant la publication des résultats de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les cours de clôture)

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,3%, S&P 500 +0,32%, Nasdaq +0,66%

* Les résultats de Nvidia donneront une indication du sentiment vis-à-vis de l'IA

* Dick's Sporting recule après avoir revu ses prévisions annuelles à la baisse

* Moderna s'envole après la révision à la hausse de l'objectif de cours par Barclays

* La confiance des consommateurs américains tombe en août à son plus bas niveau depuis sept mois

par Saeed Azhar, Purvi Agarwal et Niket Nishant

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en hausse mardi, les valeurs technologiques s'étant remises d'une vague de ventes avant la publication des résultats de Nvidia, géant de l'IA, tandis que les investisseurs ont trouvé un certain réconfort dans la baisse des cours du pétrole et des rendements obligataires. Ces hausses pourraient apaiser les inquiétudes des investisseurs suscitées par la récente débâcle du marché obligataire , qui a fait grimper les rendements et pesé sur les actions. Elles pourraient également contribuer à donner le ton pour le mois de septembre, un mois historiquement plus faible pour les actions.

Les rendements des bons du Trésor à long terme ont baissé mardi, alors que les cours du pétrole ont chuté à leur plus bas niveau depuis une semaine et que les opérateurs continuaient d’évaluer les implications de la décision du secrétaire au Trésor, Scott Bessent, d’étendre les rachats de bons du Trésor.

États-Unis/

"Il y a beaucoup de tensions contradictoires — sur le marché obligataire, sur le plan géopolitique, sur le marché pétrolier", a déclaré Joe Quinlan, responsable de la stratégie de marché chez Merrill et Bank of America Private Bank.

"Mais nous sommes plutôt optimistes quant aux perspectives pour les 12 à 18 prochains mois concernant l’économie américaine; par conséquent, nous sommes également optimistes vis-à-vis des marchés."

Les résultats de Nvidia ( NVDA.O ), attendus mercredi, constitueront le prochain test pour cette reprise tirée par les bénéfices. Tout signe de ralentissement de la croissance pourrait raviver les inquiétudes concernant les valorisations élevées et la durée pendant laquelle le boom de l’IA pourra les soutenir.

"C’est le problème classique lié au fait d’être l’épicentre de cette expansion: lorsque vous êtes au cœur de la tendance, l’exécution cesse d’être un catalyseur pour devenir une condition préalable", a déclaré Mark Malek, directeur des investissements chez Siebert Financial.

Les marchés se montrent désormais méfiants vis-à-vis des dépenses cycliques et des méthodes utilisées par les hyperscalers pour financer leurs déploiements d’IA.

L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 160,24 points, soit 0,30%, à 53.577,40, le S&P 500 .SPX a gagné 24,38 points, soit 0,32%, à 7.677,24 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 171,11 points, soit 0,66%, à 26.151,30. REBOND DES TITRES TECHNOLOGIQUES

La plupart des grandes capitalisations ont clôturé en hausse. Nvidia a progressé de 2,2% et Meta META.O a grimpé de près de 2%. Le fabricant de puces Micron MU.O a gagné 2,5%, tandis que l'indice global des puces .SOX a terminé en hausse de 1,4% après une baisse de 2,7% lundi.

Advanced Micro Devices AMD.O a progressé de 4,9% après que Raymond James a relevé sa recommandation sur le titre.

L'action de la société de biotechnologie Moderna MRNA.O a bondi de 14% après que Barclays a relevé son objectif de cours.

Cette révision à la hausse du cours cible, intervenue lundi, fait suite à l'annonce par Moderna et Merck MRK.N des résultats d'essais cliniques de phase avancée concernant leur vaccin contre le cancer de la peau, développé conjointement.

Dick's Sporting Goods DKS.N a plongé de 30,7% après que le distributeur a revu à la baisse ses prévisions annuelles . Le fabricant de vêtements de sport Nike NKE.N a reculé.

L'action Target TGT.N a chuté de 3,8% après que le distributeur a présenté ses excuses et retiré de la vente un costume d'Halloween critiqué pour évoquer le "blackface" , ravivant les inquiétudes concernant les faux pas de la marque alors même que ses efforts de redressement financier commençaient à porter leurs fruits.

Le rapport sur les dépenses de consommation personnelle publié mercredi pourrait apporter davantage de clarté sur les pressions sur les prix, après qu’un indice d’inflation des prix à la consommation conforme aux prévisions ce mois-ci a tempéré les anticipations d’une hausse imminente des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine. Mardi, une enquête a révélé que la confiance des consommateurs américains avait baissé en août pour atteindre son plus bas niveau en sept mois.

Pourtant, selon les données de LSEG, les acteurs du marché monétaire anticipent toujours une hausse des taux de 25 points de base d’ici la fin de l’année.

Dans ce contexte, les investisseurs suivront de près le discours que prononcera vendredi le président de la Fed, Kevin Warsh, à Jackson Hole, dans le Wyoming, afin d’y trouver des indices sur l’orientation de la politique monétaire de la banque centrale.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,71 pour 1. On a dénombré 190 nouveaux plus-hauts et 79 nouveaux plus-bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 3.059 titres ont progressé et 1.740 ont reculé, les titres en hausse dépassant ceux en baisse dans un rapport de 1,76 pour 1.

Le S&P 500 a affiché 11 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et quatre nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 105 nouveaux plus-hauts et 85 nouveaux plus-bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 14,32 milliards d'actions, contre une moyenne de 16,4 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.