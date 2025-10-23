Wall Street termine en hausse entre résultats et géopolitique

*

Le Dow Jones gagne 0,31%, le S&P-500 0,58% et le Nasdaq 0,89%

par Stephen Culp

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, alors que les investisseurs examinaient une série de résultats d'entreprises et que les inquiétudes évoluaient sur les questions géopolitiques.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,31%, ou 144,20 points, à 46.734,61 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 39,04 points, soit 0,58% à 6.738,44 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 201,40 points, soit 0,89% à 22.941,798 points.

Les indices ont notamment progressé après que la Maison blanche a confirmé que le président américain Donald Trump rencontrerait la semaine prochaine son homologue chinois Xi Jinping lors de sa tournée en Asie.

Les tensions commerciales entre Washington et Pékin se sont accentuées ces dernier jours et l'annonce d'une rencontre entre les dirigeants américain et chinois a semblé les apaiser.

"La confirmation (d'une rencontre) Trump-Xi est évidemment positive", a dit Zachary Hill, gestionnaire en chef de portefeuilles chez Horizon Investments. "Il s'agit d'un bon indicateur du sentiment, qui a été beaucoup fluctué en matière de commerce et qui joue manifestement un rôle aujourd'hui."

"Qui plus est, les résultats ont été bons en général", a-t-il ajouté.

Aux valeurs, Tesla TSLA.O a terminé en hausse, effaçant les pertes enregistrées plus tôt en séance, le constructeur ayant fait état d'un chiffre d'affaires record au troisième trimestre mais d'un bénéfice jugé décevant.

Tesla a par ailleurs donné le coup d'envoi de la série de résultats financiers des "Magnificent Seven", le groupe des géants de la tech qui représente près de 35% de la pondération du S&P 500 et qui a donc le pouvoir de dicter la prochaine orientation du marché.

IBM IBM.N a de son côté reculé après avoir fait état d'un ralentissement de la croissance dans son segment clé des logiciels cloud, éclipsant ainsi ses résultats trimestriels supérieurs aux prévisions.

Honeywell HON.O a progressé, le groupe ayant relevé sa prévision de bénéfice pour cette année, à la faveur d'une hausse des commandes dans tous ses secteurs d'activité, qui ont atteint un niveau record.

American Airlines AAL.O était également à la hausse après avoir relevé sa prévision de bénéfice pour 2025. Southwest Airlines LUV.N a de son côté chuté bien que le groupe ait publié un bénéfice inattendu pour le troisième trimestre et dit prévoir un chiffre d'affaires record pour le trimestre en cours grâce à l'amélioration de la demande en matière de voyages.

T-Mobile TMUS.O a également reculé, bien que l'opérateur ait déclaré avoir gagné 1 million d'abonnés mobiles payant un abonnement mensuel au troisième trimestre.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

(avec Pranav Kashyap et Twesha Dikshit; version française Camille Raynaud)