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Wall Street termine en hausse dans le sillage de l'IA
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 21:25

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La Bourse de New York a fini en hausse mardi portée par les valeurs de l'intelligence artificielle (IA) et rassurée par les premières publications de résultats d'entreprises à la veille des annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,03%, ou 15,99 points, à 52.377,57 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 45,83 points, soit 0,60% à 7.722,60 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 308,43 points, soit 1,18% à 26.477,811 points.

La Réserve fédérale américaine (Fed) devrait, selon toute vraisemblance, annoncer mercredi le maintien de ses taux après la vague de hausses opérée le mois dernier pour endiguer l'envolée de l'inflation, propulsée par la flambée des prix de l'énergie en raison du conflit au Moyen-Orient.

Les marchés anticipent toutefois au moins deux nouvelles hausses d'ici mi-2027, les principaux indicateurs d'inflation restant élevés en raison du conflit persistant entre les États-Unis et l'Iran.

Les géants de l'informatique Alphabet GOOGL.O , Microsoft

MSFT.O et Amazon AMZN.O doivent publier leurs résultats cette semaine. Les investisseurs seront particulièrement attentifs au rapport entre les investissements massifs dans l'intelligence artificielle et les perspectives de croissance.

Aux valeurs, l'avionneur américain Boeing BA.N a chuté de 10,7% après avoir fait état d'une perte plus importante que prévu au troisième trimestre.

VALEURS

Les plus gros mouvements de valeurs US.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Bureau de Reuters)

Valeurs associées

ALPHABET-A
320,5800 USD NASDAQ +1,19%
AMAZON.COM
253,1000 USD NASDAQ +1,61%
BOEING CO
168,160 USD NYSE -10,67%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 377,57 Pts Index Ex +0,03%
MICROSOFT
531,3300 USD NASDAQ -0,24%
NASDAQ Composite
26 477,81 Pts Index Ex +1,18%
S&P 500 INDEX
7 722,60 Pts CBOE +0,60%
USA BENCHMARK 10A
5,089 Rates -0,03%
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