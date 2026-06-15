Wall Street termine en hausse après l'accord USA-Iran, le pétrole baisse

La Bourse de New York a fini en hausse lundi, le Dow Jones touchant un record, après que les Etats-Unis et l'Iran ont conclu un protocole d'accord pour mettre fin à leur conflit et permettant la réouverture du détroit d'Ormuz, menant à une baisse des craintes inflationnistes alors que les prix du pétrole baissaient.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,92%, ou 468,77 points, à 51.671,03 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 122,83 points, soit 1,65% à 7.554,29 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 795,10 points, soit 3,07% à 26.683,941 points.

L'accord-cadre, qui doit être formellement promulgué à Genève, en Suisse vendredi, ne règle pas dans l'immédiat la question du nucléaire iranien et les incertitudes règnent sur le volet libanais du conflit.

Pour autant, les prix du pétrole ont baissé de 4,9% touchant un plus bas depuis mars, les valeurs de l'aérien s'envolant à l'inverse des valeurs pétrolières, qui chutent.

"Les marchés sont en hausse grâce à un rebond classique lié au soulagement. L'accord entre les États-Unis et l'Iran fait chuter le prix du pétrole. Cela apaise les craintes inflationnistes et incite les investisseurs à se tourner à nouveau vers les actifs risqués, comme les valeurs technologiques", a déclaré Gene Goldman, directeur des investissements chez Cetera Investment Management, à El Segundo, en Californie.

La réouverture du détroit d'Ormuz et la baisse des prix du brut relancent les espoirs d'une politique monétaire plus accommodante de la Réserve fédérale (Fed).

Les opérateurs s'attendent toutefois à ce que la Fed maintienne ses taux d'intérêt inchangés cette semaine, à l'issue de la première réunion de politique monétaire du nouveau président Kevin Warsh, mardi et mercredi.

Aux valeurs, SpaceX SPCX.O a terminé en hausse de 19,6% après avoir bondi de 20% vendredi, sa première journée de cotation au Nasdaq.

Les investisseurs ont été rassurés par les débuts en fanfare sur l'indice phare du Nasdaq de SpaceX.

Les actions des compagnies aériennes, sensibles aux fluctuations des prix du pétrole, ont profité de la baisse des cours du brut à la suite de l'accord annoncé entre les États-Unis et l'Iran visant à rouvrir le détroit d'Ormuz.

United Airlines UAL.O a gagné 3,9% tout comme Norwegian Cruise NCLH.N (3,7%) et Carnival Corp CCL.N (3,2%).

VALEURS

Les plus gros mouvements de valeurs US.

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NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Reportage par Zhifan Liu)