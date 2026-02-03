Wall Street termine en forte baisse, les traders s'inquiétant des perturbations liées à l'IA

Walmart atteint pour la première fois une valeur de marché de 1 000 milliards de dollars

Les actions de Palantir progressent après les résultats trimestriels

Les fabricants de médicaments contre l'obésité chutent suite à l'avertissement de Novo Nordisk sur les perspectives d'avenir

(Mise à jour à la fin de la séance) par Noel Randewich et Twesha Dikshit

Wall Street a terminé en forte baisse mardi, les investisseurs s'inquiétant de l'IA qui crée une plus grande concurrence pour les fabricants de logiciels, les gardant sur le qui-vive avant les rapports trimestriels d'Alphabet et d'Amazon plus tard dans la semaine.

Les poids lourds de l'intelligence artificielle Nvidia

NVDA.O et Microsoft MSFT.O ont tous deux chuté. Alphabet

GOOGL a baissé avant son rapport de mercredi, tandis qu'Amazon

AMZN.O a baissé avant son rapport de jeudi.

Ces derniers mois, les investisseurs sont devenus plus pointilleux sur les actions liées à l'IA, recherchant des sociétés générant des rendements mesurables à partir de leurs investissements démesurés dans la nouvelle technologie.

Mardi, l'attention de Wall Street s'est portée sur les entreprises technologiques qui pourraient être confrontées à une concurrence accrue et à des marges plus faibles en raison de l'IA. Le lancement par Anthropic d'un outil juridique pour son chatbot Claude AI a été l'un des catalyseurs de ces inquiétudes .

"Nous examinons un grand nombre de noms de logiciels qui sont considérés comme des entreprises susceptibles d'être perturbées par les progrès de l'intelligence artificielle. Nous constatons que de nombreuses sociétés de logiciels ont été touchées", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B. Riley Wealth.

Salesforce CRM.O , Adobe ADBE.O , Synopsys SNPS.O , Datadog DDOG.O , Atlassian TEAM.O et Intuit INTU.O ont fortement chuté.

La société de données d'intelligence artificielle Palantir

PLTR.O s'est démarquée de la tendance en se redressant après la publication de solides résultats trimestriels sur le site , lundi en fin de journée.

L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a chuté pour la cinquième journée consécutive.

"Nous avons un marché cher et les attentes sont très élevées. De nombreux domaines, en particulier autour de l'IA, sont évalués à la perfection. Nous sommes donc dans un environnement frileux", a déclaré John Campbell, gestionnaire de portefeuille senior chez Allspring Global Investments.

Les actions du secteur de la santé ont été mises sous pression après que le fabricant de Wegovy, Novo Nordisk, a averti qu'il s'attendait à une forte baisse de son chiffre d'affaires annuel. Les actions de la société cotée en bourse aux États-Unis NVO.N ont chuté. Son rival Eli Lilly LLY.N a chuté, tout comme les fabricants de médicaments contre l'obésité Viking Therapeutics VKTX.O et Structure Therapeutics GPCR.O .

Walmart WMT.O a grimpé pour devenir le premier détaillant physique à atteindre une valeur boursière de 1 000 milliards de dollars. Advanced Micro Devices AMD.O a chuté avant la publication de son rapport trimestriel après la clôture du marché. Walt Disney DIS.N a plongé après avoir nommé Josh D'Amaro, responsable des parcs à thème, au poste de directeur général, plaçant ainsi un initié de longue date à la tête de l'entreprise et mettant fin à l'incertitude de la succession.

PayPal PYPL.O a chuté après avoir prévu un bénéfice pour 2026 inférieur aux estimations.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a perdu 59,04 points, soit 0,85%, pour terminer à 6 917,40 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 336,20 points, soit 1,42%, pour s'établir à 23 255,91. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 170,98 points, soit 0,35%, à 49 236,68.

LE DÉLUGE DES BÉNÉFICES

Alors qu'un quart du S&P 500 doit publier ses résultats trimestriels cette semaine, les analystes s'attendent à ce que les entreprises aient augmenté leurs bénéfices de près de 11% au cours du trimestre de décembre, contre une estimation d'environ 9% au début du mois de janvier, selon les données de LSEG. Pfizer PFE.N a chuté malgré un bénéfice du quatrième trimestre supérieur aux estimations, tandis que Merck MRK.N a progressé après la publication de ses résultats trimestriels.

Les actions de PepsiCo PEP.O ont progressé après que la société a annoncé des réductions de prix sur ses principales marques telles que Lay's et Doritos. Par ailleurs, la législation visant à mettre fin à la fermeture du gouvernement américain a franchi de justesse un obstacle procédural à la Chambre des représentants, préparant un vote sur l'adoption finale plus tard dans la journée.

La fermeture partielle du gouvernement a reporté la publication de données clés sur l'emploi vendredi, ainsi que le rapport JOLTS, initialement prévu pour mardi.