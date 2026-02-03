Le directeur général d'AWS, Amazon, estime que les centres de données orbitaux sont "très loin" de la réalité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Greg Bensinger

Le principal responsable de l'informatique dématérialisée d'Amazon AMZN.O a déclaré que les centres de données basés dans l'espace sont "très loin" d'être une réalité, même si un certain nombre de startups et le fondateur de la société, Jeff Bezos, ont poursuivi l'idée.

La croissance explosive de l'intelligence artificielle nécessite de grandes quantités de puissance de calcul et de refroidissement, ce qui met à rude épreuve la capacité des centres de données terrestres. Cette situation a poussé les entreprises spécialisées dans l'informatique en nuage à envisager d'autres solutions, telles que l'envoi des équipements dans l'espace, où les problèmes terrestres sont moindres. Toutefois, Matt Garman, directeur général d'Amazon Web Services, a déclaré lors du Cisco AI Summit à San Francisco que les difficultés liées à l'envoi de serveurs, de satellites et d'autres équipements en orbite rendaient la concrétisation de cette idée extrêmement difficile.

"Il n'y a pas encore assez de fusées pour lancer un million de satellites, nous en sommes donc très loin", a-t-il déclaré lorsqu'on l'a interrogé sur cette idée. "Si vous pensez au coût de l'envoi d'une charge utile dans l'espace aujourd'hui, il est énorme."

"Ce n'est tout simplement pas rentable", a-t-il dit. Un certain nombre de start-ups travaillent à la conception de centres de données dans l'espace qui, selon elles, pourraient éliminer certaines des difficultés des centres de données terrestres, telles que la surchauffe. Blue Origin, la société de fusées fondée par Jeff Bezos, étudie actuellement ce concept, selon certaines sources.