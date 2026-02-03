Wall Street termine en baisse alors que les craintes sur l'IA persistent

La Bourse de New York a fini en baisse mardi, les investisseurs s'inquiétant de voir l'intelligence artificielle (IA) créer davantage de compétition pour les éditeurs ‍de logiciels.

L'indice Dow Jones a cédé 0,34%, ou 166,67 points, à 49.240,99 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 58,63 points, soit 0,84% à 6.917,81 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son ‌côté de 336,92 points, soit 1,43% à 23.255,185 points.

Les investisseurs manifestent un intérêt croissant pour le retour sur investissement des ambitieux plans de dépenses des entreprises du secteur de l'intelligence ​artificielle IA.

L'attention du marché s'est portée mardi sur les entreprises du secteur de la ⁠technologie capables de faire face à une compétition accrue et à une baisse de leurs marges en raison de l'IA.

L''un des catalyseurs de ces inquiétudes a été ⁠le lancement d'un outil juridique ‍pour le chatbot Claude d'Anthropic, qui, selon la start-up, accélère, par exemple, ⁠la révision des contrats et le triage des accords de confidentialité.

"De nombreux logiciels sont considérés comme des entreprises susceptibles d'être perturbées lorsque nous commencerons à voir les progrès de l'intelligence artificielle. Nous ​constatons que de nombreux éditeurs de logiciels sont touchés", a déclaré Art Hogan, chef stratège marchés chez B. Riley Wealth.

Nvidia et Microsoft ont tous deux reculé. Alphabet a chuté avant la publication mercredi ⁠de ses résultats. Amazon.com, qui doit publier ses résultats jeudi, a également terminé en ​baisse.

Salesforce, Adobe, Synopsys, Datadog, Atlassian et Intuit ont tous fortement chuté.

Les ​valeurs du secteur de la ​santé ont été sous pression après que le laboratoire danois Novo Nordisk, fabricant du traitement contre ​l'obésité Wegovy, a averti d'une baisse de ses ⁠ventes en 2026.

Aux valeurs, Walt Disney a plongé après avoir annoncé la nomination de Josh D'Amaro, directeur des parcs à thème, au poste de directeur général.

PayPal a reculé après avoir publié mardi une prévision de bénéfice médiocre pour 2026 et annoncé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes.

PepsiCo a quant à lui ‌progressé après avoir annoncé qu'il prévoyait de baisser le prix de ses marques phares aux Etats-Unis.

(version française Camille Raynaud)