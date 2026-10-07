Wall Street termine en baisse, s'éloignant de ses plus hauts historiques, alors que les rendements des bons du Trésor progressent

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(Mises à jour avec les cours de clôture)

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,66%, S&P -0,22%, Nasdaq -0,22%

* Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans atteint son plus haut niveau depuis 24 ans

* Le compte-rendu de la Fed révèle des divergences quant à la justification d'une hausse des taux

* SpaceX recule après l'annonce d'une levée de fonds de 40 milliards de dollars

par Stephen Culp et Tharuniyaa Lakshmi

Wall Street a clôturé en baisse mercredi, alors que les rendements des bons du Trésor américain à long terme ont repris leur ascension, ravivant les craintes liées à l'inflation et à l'endettement croissant, au lendemain des records de clôture atteints par le S&P 500 et le Nasdaq.

Les trois principaux indices boursiers américains ont tous légèrement reculé, le S&P 500 et le Dow Jones mettant fin à une série de quatre jours de hausse consécutifs. Le Nasdaq a quant à lui enregistré sa première journée de baisse en six jours.

Le Russell 2000 .RUT , qui regroupe les petites capitalisations, a sous-performé ses homologues de plus grande capitalisation, reculant de 1,3%.

Dans le sillage du rebond boursier de mardi, le Brent

LCOc1 s’est établi au-dessus de 100 dollars le baril et les rendements des bons du Trésor à long terme ont atteint leur plus haut niveau depuis 24 ans .

Les craintes liées à l’approvisionnement , suscitées par la guerre en Iran, ont entraîné une flambée des cours du pétrole, ce qui a à son tour ravivé les craintes inflationnistes et accru les risques d’un cycle prolongé de hausses des taux par les banques centrales. Ces inquiétudes, combinées à l’alourdissement de la dette des entreprises et des États, ont provoqué une vague de ventes d’obligations à l’échelle mondiale, qui a secoué les marchés internationaux ces dernières semaines.

Les investisseurs « attendaient un certain répit sur le front du pétrole, ce qui aurait permis d’alléger la pression sur les taux et aurait donc soutenu le marché boursier », a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez GLOBALT à Atlanta.

«Le troisième trimestre était censé être le plus faible de l’année; nous devions assister à une correction », a ajouté M. Martin. « Cela ne s’est pas produit, alors trinquons et prenons nos bénéfices. »

Les actions ont réduit leurs pertes après que les cours du brut ont amorcé une baisse, suite à l’accord de l’Agence internationale de l’énergie visant à accélérer la mise sur le marché des stocks de pétrole, en donnant la priorité au diesel.

Le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de septembre de la Réserve fédérale américaine, au cours de laquelle la banque centrale a approuvé à l’unanimité sa première hausse des taux d’intérêt depuis juillet 2023, a révélé des divergences quant à la justification de cette hausse. Certains participants considéraient qu’une hausse était nécessaire pour contenir l’impact des chocs sur les prix de l’énergie, tandis que d’autres estimaient qu’elle était nécessaire pour freiner l’inflation tirée par la demande.

Les marchés financiers tablent actuellement sur une probabilité de 17,2% que la Fed procède à une deuxième hausse consécutive des taux à l’issue de sa réunion d’octobre, contre 37,6% il y a une semaine, selon l’outil FedWatch du CME.

« Les anticipations du marché concernant la Fed vont fluctuer au gré des nouvelles données », a déclaré Martin. « On s'attend toujours à d'autres hausses des taux, mais cela ne se traduira pas nécessairement par une hausse à chaque réunion, et c'est ce que le marché vous indique: octobre sera une pause. »

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 341,11 points, soit 0,66%, à 51 180,17, le S&P 500 .SPX a perdu 17,18 points, soit 0,22%, à 7 801,75 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 61,19 points, soit 0,22%, à 27 538,69.

Parmi les 11 secteurs du S&P 500, celui de l’industrie

.SPLRCI a enregistré la plus forte baisse en pourcentage, tandis que les valeurs de la santé .SPXHC ont mené la hausse.

Dans le sillage de la hausse des rendements des bons du Trésor de référence, le taux hypothécaire fixe à 30 ans a bondi la semaine dernière pour atteindre son plus haut niveau depuis près de trois ans, selon la Mortgage Bankers Association. Le secteur immobilier .HGX et les constructeurs immobiliers

.SPCOMHOME ont reculé respectivement de 2,3% et 2,9%.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs .SOX , qui avaient bondi de plus de 80% depuis le début de l’année, ont reculé de 1,2%.

SpaceX SPCX.O a perdu 2,5% après que les médias ont rapporté que l'entreprise aérospatiale d'Elon Musk cherchait à lever 40 milliards de dollars pour financer l'achat de puces Nvidia.

La semaine prochaine, la saison des résultats du troisième trimestre devrait débuter pour de bon, avec la publication des résultats d’une série de sociétés financières de premier plan.

Les investisseurs devraient examiner de près dans quelle mesure les dépenses massives consacrées aux technologies d’IA commencent à porter leurs fruits, tout en guettant les indices concernant la santé des consommateurs américains dans un contexte de pressions inflationnistes croissantes.

Selon LSEG, les analystes tablent actuellement sur une croissance globale des bénéfices du S&P 500 de 30,6% en glissement annuel pour la période de juillet à septembre.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 3,34 fois plus nombreux que ceux en hausse. On a dénombré 115 nouveaux plus hauts et 497 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 1 421 titres ont progressé et 3 371 ont reculé, les titres en baisse étant 2,37 fois plus nombreux que les titres en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 9 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 12 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 32 nouveaux plus hauts et 250 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 16,21 milliards d'actions, contre une moyenne de 17,57 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.