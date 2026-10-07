Wall Street termine en baisse, s'éloignant de ses plus hauts historiques, alors que les rendements des bons du Trésor progressent

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* Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans atteint son plus haut niveau depuis 24 ans

* Le compte-rendu de la Fed révèle des divergences quant à la justification d'une hausse des taux

* SpaceX recule après l'annonce d'une levée de fonds de 40 milliards de dollars

* L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie recule de plus de 2 %

(Dernières informations à la clôture des marchés)

par Stephen Culp et Tharuniyaa Lakshmi

Wall Street a clôturé en baisse mercredi, alors que les rendements des bons du Trésor américain à long terme ont repris leur ascension, ravivant les craintes liées à l'inflation et à l'endettement croissant, au lendemain des records de clôture atteints par le S&P 500 et le Nasdaq.

Les trois principaux indices boursiers américains ont tous légèrement reculé, le S&P 500 et le Dow Jones s'apprêtant à mettre fin à leur série de quatre jours de hausse consécutifs. Le Nasdaq était en passe d'enregistrer sa première journée de baisse en six jours.

Le Russell 2000 .RUT , qui regroupe les petites capitalisations, a sous-performé ses homologues à plus grande capitalisation.

Dans le sillage du rebond boursier de mardi, le Brent

LCOc1 a brièvement dépassé les 100 dollars le baril et le rendement des obligations d’État à 30 ans a atteint son plus haut niveau depuis 24 ans.

Les craintes d'approvisionnement liées à la guerre en Iran ont entraîné une flambée des cours du pétrole, ce qui a à son tour ravivé les craintes inflationnistes et accru les risques d’un cycle prolongé de hausses des taux par les banques centrales. Ces inquiétudes, combinées à l’augmentation des niveaux d’endettement des entreprises et des États, ont provoqué une vague de ventes d’obligations à l’échelle mondiale, qui a secoué les marchés internationaux ces dernières semaines.

"Les investisseurs espéraient un certain répit sur le front du pétrole, ce qui aurait permis d’alléger la pression sur les taux et aurait donc soutenu le marché boursier", a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez GLOBALT à Atlanta.

"Le troisième trimestre était censé être le plus faible de l’année; nous devions assister à une correction", a ajouté Martin. "Cela ne s’est pas produit, alors trinquons et prenons nos bénéfices."

Les actions ont réduit leurs pertes après que les cours du brut ont amorcé une baisse, suite à l’accord de l’Agence internationale de l’énergie visant à accélérer la mise sur le marché des stocks de pétrole, en donnant la priorité au diesel.

Le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de septembre de la Réserve fédérale américaine, au cours de laquelle la banque centrale a approuvé à l’unanimité sa première hausse des taux d’intérêt depuis juillet 2023, a révélé des divergences quant à la justification de cette hausse. Certains participants considéraient qu’une hausse était nécessaire pour contenir l’impact des chocs sur les prix de l’énergie, tandis que d’autres estimaient qu’elle était nécessaire pour freiner l’inflation tirée par la demande.

Les marchés financiers tablent actuellement sur une probabilité inférieure à 20 % que la Fed procède à une deuxième hausse consécutive des taux à l’issue de sa réunion d’octobre, contre 37,6 % il y a une semaine, selon l’outil FedWatch du CME.

"Les anticipations du marché concernant la Fed vont fluctuer au fur et à mesure que de nouvelles données seront publiées", a déclaré Martin. "On s'attend toujours à d'autres hausses de taux, mais il n'y aura pas nécessairement de hausse à chaque réunion, et c'est ce que le marché vous indique: octobre sera une pause."

Selon les données préliminaires, l’indice S&P 500 .SPX a perdu 17,78 points, soit 0,23 %, pour clôturer à 7.801,15 points, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 66,50 points, soit 0,24 %, à 27.533,39. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 355,91 points, soit 0,69 %, pour s'établir à 51.165,37.

Dans le sillage de la hausse des rendements des bons du Trésor de référence, le taux hypothécaire fixe à 30 ans a bondi la semaine dernière pour atteindre son plus haut niveau depuis près de trois ans, selon la Mortgage Bankers Association. Les indices immobiliers .HGX et ceux des constructeurs de logements .SPCOMHOME ont reculé respectivement de 2,3 % et 2,9 %.

Les actions du secteur des semi-conducteurs .SOX , qui avaient bondi de plus de 80 % depuis le début de l’année, ont terminé la séance en baisse.

Les actions de SpaceX SPCX.O ont reculé à la suite d’informations parues dans les médias selon lesquelles l’entreprise aérospatiale d’Elon Musk cherchait à lever 40 milliards de dollars pour financer l’achat de puces Nvidia.

La semaine prochaine, la saison des résultats du troisième trimestre devrait démarrer pour de bon, avec la publication des résultats d’une série de grandes sociétés financières.

Les investisseurs devraient examiner de près dans quelle mesure les dépenses massives consacrées aux technologies d’IA commencent à porter leurs fruits, tout en guettant les indices concernant la santé des consommateurs américains dans un contexte de pressions inflationnistes croissantes.

Selon LSEG, les analystes tablent actuellement sur une croissance globale des bénéfices du S&P 500 de 30,6 % en glissement annuel pour la période de juillet à septembre.