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Chili : heurts entre police et étudiants lors d'une manifestation antigouvernementale
information fournie par AFP 03/06/2026 à 21:30

La police antiémeute interpelle un manifestant lors d'une marche étudiante contre les coupes dans les dépenses sociales décidées par le président chilien José Antonio Kast, à Santiago, le 3 juin 2026 ( AFP / RODRIGO ARANGUA )

La police antiémeute interpelle un manifestant lors d'une marche étudiante contre les coupes dans les dépenses sociales décidées par le président chilien José Antonio Kast, à Santiago, le 3 juin 2026 ( AFP / RODRIGO ARANGUA )

Des heurts ont opposé mercredi à Santiago la police antiémeute à des étudiants lors d'une manifestation massive contre les coupes budgétaires mises en œuvre par le gouvernement du président d'extrême droite José Antonio Kast.

La manifestation est intervenue deux jours après l'annonce par le président chilien d'un projet visant à créer un registre d'auteurs d'actes de violence contre la police et les personnels de santé, ainsi que de vandalisme contre les monuments.

Les personnes inscrites sur ce registre pourraient être privées de certains avantages, comme la gratuité des études supérieures ou une pension versée par l'Etat.

Des milliers de lycéens, étudiants et enseignants ont défilé dans la matinée au coeur de la capitale. La police a toutefois empêché leur progression vers le palais présidentiel à l'aide de gaz lacrymogènes et de canons à eau. Les manifestants ont notamment répliqué en lançant des pierres.

Aucun bilan officiel n'a pour l'heure été communiqué par les autorités, mais un journaliste de l'AFP a constaté au moins une dizaine d'interpellations, dont celle d'une femme au visage ensanglanté.

"Stop aux coupes budgétaires, ce n'est pas de l'austérité, c'est du vol" ou encore "Avec les coupes budgétaires, le système de santé ne tiendra pas jusqu'au mois d'août", pouvait-on lire sur des pancartes.

José Antonio Kast, 60 ans, est arrivé au pouvoir en mars avec la promesse de réduire les dépenses publiques afin de rééquilibrer les finances de l'Etat et de relancer l'économie.

Peu après son investiture, il a ordonné une baisse de 3% des dépenses de l'ensemble des ministères.

"C'est une attaque contre les plus pauvres, parce que ce sont eux qui dépendent des aides sociales", a déclaré à l'AFP Romina Cuevas, enseignante de 47 ans.

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