Wall Street termine en baisse, la faiblesse du secteur des semi-conducteurs venant contrebalancer les bons résultats d'entreprises et les données économiques favorables

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* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,20%, S&P 500 -0,51%, Nasdaq -1,47%

* Les fabricants de puces mémoire en tête des baisses

* UnitedHealth en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices pour 2026

* GE Aerospace recule malgré la révision à la hausse de ses prévisions pour 2026

* Les ventes au détail américaines progressent légèrement en juin

par Stephen Culp et Ragini Mathur

Les valeurs du secteur des puces électroniques ont entraîné le Nasdaq et le S&P 500 à la baisse jeudi, continuant à dicter le mouvement général du marché malgré des données économiques américaines globalement encourageantes et un début de saison des résultats du deuxième trimestreen force . Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, celui de la technologie .SPLRCT a reculé de 1,8%, la chute de 4,3% des valeurs des semi-conducteurs .SOX pesant lourdement sur le secteur et le marché. Les fluctuations quotidiennes des actions du secteur des semi-conducteurs dictent de plus en plus l’évolution globale des principaux indices boursiers américains, en particulier le Nasdaq, fortement orienté vers la technologie. “Cela tient strictement au poids des puces électroniques dans le S&P 500,” a déclaré Paul Nolte, conseiller patrimonial senior et stratège de marché chez Murphy & Sylvest à Elmhurst, dans l’Illinois. “Il y a trois ou quatre ans, ce poids était de 8%, et il dépasse aujourd’hui les 20%. Si l’on examine le reste du marché, il se porte bien.”

La faiblesse du secteur des puces électroniques, même après que TSMC, baromètre de la demande dans ce domaine, a affiché une hausse de 77% de son bénéfice trimestriel , a mis en évidence les attentes élevées pesant sur un secteur qui a bondi de près de 70% depuis le début de l’année. Les actions du fabricant de puces cotées aux États-Unis TSM.N ont reculé de 2,3%.

Les fabricants de puces mémoire figuraient parmi les plus grands perdants, avec SanDisk SNDK.O , Western Digital WDC.O , Seagate Technology STX.O et Intel INTC.O en baisse de 5,8% à 12,6%. “Cette volatilité extrême est très déconcertante pour l’investisseur moyen lorsqu’il constate ces fluctuations considérables de la valeur de son portefeuille,” a déclaré Tim Ghriskey, stratège senior en gestion de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York. “(Mais) un certain nombre de secteurs non technologiques se portent bien, ce qui donne un tableau très contrasté.”

L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 105,32 points, soit 0,20%, à 52.553,32, le S&P 500 .SPX a perdu 38,63 points, soit 0,51%, à 7.533,77 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 387,28 points, soit 1,47%, à 25.881,95. Les pertes du Dow ont été en partie amorties par une hausse de 1,2% du titre UnitedHealth Group UNH.N , après que la société a dépassé les estimations de bénéfices de Wall Street et revu à la hausse ses prévisions pour 2026. Les valeurs du secteur de la santé .SPXHC ont progressé de 2,2%. United Airlines UAL.O a reculé de 1,8%, la flambée des cours du pétrole ayant pesé sur ses prévisions. GE Aerospace GE.N a reculé de 4,1%, alors même que la société avait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026. Les analystes ont placé la barre très haut pour la saison des résultats du deuxième trimestre. Les entreprises du S&P 500 devraient, dans l’ensemble, afficher une croissance de leurs bénéfices de 24,8% en glissement annuel. À eux seuls, les bénéfices du secteur technologique devraient bondir de 65,5% par rapport au même trimestre de l’année précédente, selon les dernières données disponibles de LSEG.

DES VENTES AU DÉTAIL SOLIDES, UN FAIBLE NOMBRE DE DEMANDES D'ALLOCATIONS CHÔMAGE, DES DONNÉES IMMOBILIÈRES FAIBLES Une série d’indicateurs économiques américains publiés jeudi a mis en évidence des ventes au détail de base solides, une baisse des demandes d’allocations chômage et une forte reprise de l’activité manufacturière dans le Nord-Est. Des données moins positives sont venues du secteur immobilier, avec une baisse plus importante que prévu des ventes de logements en attente et une détérioration du moral des constructeurs, reflétant les coûts d’emprunt élevés et les difficultés d’accessibilité au logement pour les acheteurs potentiels . Les États-Unis et l’Iran ont intensifié leur barage de frappes aériennes , prolongeant ainsi une escalade qui dure depuis une semaine et qui a pratiquement réduit à néant la trêve conclue le mois dernier. Toutefois, la libération par l’Iran d’un citoyen américain laisse entrevoir une issue permettant aux deux parties d’éviter la reprise d’une guerre totale.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,08 fois plus nombreux que ceux en hausse. On a enregistré 351 nouveaux plus-hauts et 170 nouveaux plus-bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 1.817 titres ont progressé et 2.979 ont reculé, les titres en baisse étant 1,64 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 42 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 2 nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 197 nouveaux plus-hauts et 155 nouveaux plus-bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 17,19 milliards d'actions, contre une moyenne de 21,19 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.