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Wall Street termine en baisse, l'IA chute
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 22:35

La Bourse de New York a fini en baisse vendredi, après une chute des valeurs des fabricants de puces liés à l'IA et ce, malgré des gains chez Moderna et d'autres titres du secteur de la santé.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,09%, ou 44,51 points, à 51.876,11 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu -3,47 points, soit -0,05% à 7.354,02 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de -60,98 points, soit -0,24% à 25.297,618 points.

La séance a été marquée par la volatilité des titres des fabricants de puces liés à l'IA, qui ont largement contribué aux gains enregistrés par Wall Street ces dernières semaines.

Certains investisseurs s'interrogent sur les dépenses massives pour construire des centres de données pour l'IA.

"Il est trop tôt pour conclure qu'une correction majeure se profile dans le secteur technologique, mais ce que je dirais, c'est que les interrogations concernant la rentabilité et les dépenses d'investissement ne sont certainement pas près de disparaître", a déclaré David Stubbs, stratège en chef des investissements chez AlphaCore Wealth Advisory.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont concédé de fortes baisses hebdomadaires alors que les investisseurs remettent en question la santé, jugée robuste, des fabricants de puces, faisant fi des résultats pourtant solides de Micron Technology MU.O mercredi.

La décision d'Apple AAPL.O d'augmenter les prix de ses iPad et MacBook en raison de la flambée des coûts des puces de mémoire et de stockage a également ravivé les craintes. Le titre a grimpé de 3,1%.

Le titre Moderna MRNA.O , qui a enregistré une hausse de près de 13% a bondi à son plus haut niveau depuis 2024 après que le laboratoire pharmaceutique a organisé un événement destiné aux investisseurs et présenté son portefeuille de produits en développement.

Les données publiées jeudi aux États-Unis ont montré que l'inflation avait dépassé les 4% en mai pour la première fois en trois ans, sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie, maintenant la possibilité d'une hausse des taux par la Fed.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Reportage par Zhifan Liu)

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