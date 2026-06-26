OpenAI reporte le lancement public de GPT-5.6 alors que les États-Unis cherchent à obtenir un accès anticipé aux modèles d'IA de pointe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 10 et 11)

OpenAI a annoncé vendredi qu’elle reportait le lancement public complet de GPT-5.6 à la demande du gouvernement américain, limitant ainsi l’accès initial au modèle d’IA à un petit groupe de partenaires agréés dont les coordonnées ont été communiquées aux autorités.

Cette décision souligne l’inquiétude croissante à Washington face aux risques pour la sécurité nationale que représentent les puissants systèmes d’IA, les décideurs politiques faisant pression sur les entreprises pour qu’elles mettent en place des garde-fous.

En s’assurant un accès précoce à ces modèles de pointe, les responsables américains cherchent à identifier les menaces, allant des cyberattaques à l’utilisation abusive à des fins militaires, avant que ces outils ne soient déployés à grande échelle.

OpenAI a déclaré dans un article de blog que cette mise à disposition limitée constituait une mesure temporaire, l’entreprise travaillant avec Washington à l’élaboration d’un cadre plus large pour les futurs lancements. Le créateur de ChatGPT a présenté ses projets et les capacités des modèles au gouvernement avant le lancement, a-t-il ajouté.

Le président Donald Trump a signé un décret au début du mois établissant un cadre volontaire permettant aux développeurs d’IA de proposer des « modèles de pointe concernés » au gouvernement américain pendant une période pouvant aller jusqu’à 30 jours avant de les mettre à la disposition de partenaires de confiance.

“Nous prenons cette mesure à court terme car nous estimons qu’il s’agit de la meilleure voie pour parvenir à une disponibilité plus large dans les semaines à venir, tandis que nous travaillons avec l’administration pour développer le cadre du décret exécutif sur la cybersécurité et un processus reproductible pour les futures mises à disposition de modèles”, a déclaré OpenAI.

L’entreprise a indiqué qu’elle poursuivrait ses tests rigoureux et sa coordination étroite avec ses partenaires en vue d’une diffusion plus large, mais a averti que ce niveau d’accès et de contrôle gouvernemental ne devait pas devenir la norme permanente. Elle n’a pas divulgué les noms de ses partenaires.

OpenAI a toutefois exprimé sa crainte qu’un tel processus ne restreigne l’accès aux outils d’IA avancés pour les utilisateurs, notamment les développeurs, les entreprises, les professionnels de la cybersécurité et les partenaires internationaux qui pourraient en bénéficier.

Au cœur de cette nouvelle gamme se trouve GPT-5.6 Sol, le modèle le plus avancé d’OpenAI à ce jour, aux côtés de Terra, un modèle de milieu de gamme, et de Luna, un modèle à moindre coût.

Au début du mois, le gouvernement américain a ordonné à Anthropic de suspendre l’accès à ses modèles d’IA de pointe pour les ressortissants étrangers, invoquant des préoccupations de sécurité nationale. Le créateur de Claude reste empêtré dans une bataille juridique et réglementaire avec le gouvernement.

OpenAI et Anthropic ont toutes deux déposé en toute confidentialité une demande d’introduction en bourse aux États-Unis. Le New York Times a rapporté jeudi qu’OpenAI envisageait de reporter son entrée en bourse à l’année prochaine .