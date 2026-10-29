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Wall Street termine en baisse, échaudée par Alphabet et l'IA
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 21:22

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* Le Dow Jones cède 0,25%, le S&P-500 0,30% et le Nasdaq 1,37%

* Alphabet plonge de plus de 12% après ses résultats

La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, échaudée par les résultats jugés décevants d'Alphabet la veille, qui ont conduit les investisseurs à faire le tri entre les entreprises capables ou non de financer leurs coûteuses ambitions dans l'IA.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,25%, ou 132,54 points, à 52.342,56 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 23,59 points, soit -0,30% à 7.720,39 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 365,13 points, soit -1,37% à 26.184,724 points.

L'action de la maison-mère de Google a plongé de 12,6%, entraînant dans sa chute l'ensemble du secteur des communications .SPLRCL .

Le marché a sanctionné les résultats trimestriels d'Alphabet qui a publié mercredi un chiffre d'affaires inférieur aux attentes et fait état d'une nette accélération de sa consommation de trésorerie pour financer ses dépenses liées à l'intelligence artificielle et au cloud.

Sur le plan macroéconomique, au lendemain de la décision de la Réserve fédérale de maintenir ses taux directeurs inchangés, bien accueillie à Wall Street, la croissance de l'économie américaine a été annoncée en hausse de 3,4% sur un an au troisième trimestre, plus que prévu par les analystes, tandis que les prix à la consommation ont augmenté en septembre de 3,6% en rythme annuel, ce qui était attendu.

"La combinaison d’une croissance économique toujours très forte et résiliente, associée à une inflation et à des prix s’éloignant davantage de l’objectif de la Fed, renforce l’idée selon laquelle le mois d’octobre constituait une pause plutôt qu’un statu quo pour la Fed", a commenté Angelo Kourkafas, stratège en chef des investissements mondiaux chez Edward Jones.

Dans les valeurs en vue, Caterpillar CAT.N , qui a profité de l'essor des centres de données pour l'IA à travers le pays, a chuté de 9,3% après avoir annoncé des trimestriels supérieurs aux attentes mais maintenu ses objectifs de croissance.

Le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N a en revanche grimpé de 6,6% après avoir relevé ses perspectives de chiffre d'affaires.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes

suivants:

NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Stephen Culp et Shashwat Chauhan, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

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1 372,990 USD NYSE +6,48%
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