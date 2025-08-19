 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Trump, Zelensky et la diplomatie du golf
information fournie par AFP 19/08/2025 à 17:01

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump lors d'une réunion dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, DC, le 18 août 2025 ( AFP / Mandel NGAN )

En visite à Washington, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a offert à son homologue américain Donald Trump un club de golf appartenant à un vétéran de la guerre, a indiqué mardi la présidence ukrainienne.

"Le président ukrainien a offert au président des États-Unis un club de golf donné par le sergent des forces armées ukrainiennes Kostiantyne Kartavtsev", explique un communiqué sur le site de la présidence urkainienne.

L'officier ukrainien a perdu une jambe au cours des premiers mois de l'invasion russe, précise le communiqué, et a utilisé le golf comme un moyen de rééducation.

M. Zelensky a offert ce club à M. Trump en marge d'une rencontre conjointe avec des dirigeants européens venus à Washington soutenir l'Ukraine pour avancer sur un accord de paix après trois ans d'invasion russe.

Selon la présidence, Donald Trump a accepté le cadeau, remerciant le vétéran ukrainien, et a remis à M. Zelensky "les clefs symboliques de la Maison Blanche".

Cette rencontre à l'atmosphère cordiale contrastait avec celle de février, quand le président Trump et le vice-président JD Vance avaient cherché à humilier publiquement le dirigeant ukrainien.

Dans une vidéo publiée mardi par l'association United by Golf Club, dont fait parti Kostiantyne Kartavtsev, Donald Trump s'est adressé à l'ancien combattant, le remerciant pour son cadeau, un "putter", club qui permet de faire des coups relativement courts et à faible vitesse, pour terminer un parcours.

"Il est magnifique. Il a été fabriqué avec beaucoup d'amour et c'est vous qui me l'avez offert avec beaucoup d'amour", dit le président américain, assis derrière son bureau du Bureau ovale, le club dans les mains.

Le président américain Donald Trump inaugurer officiellement le parcours "Trump International Golf Links" à Balmedie, dans le nord-est de l'Écosse, le 29 juillet 2025. ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

"Je l'utiliserai à chaque fois que je rentrerai un putt. Je penserai à vous", a-t-il assuré.

"Votre pays est un grand pays. Nous essayons de le ramener, de l'aider. Et votre président travaille très, très dur pour qu'il en soit ainsi", a ajouté M. Trump.

Sous la vidéo, l'association a écrit que le club de golf était gravé de l'inscription : "Let's putt peace together!", jeu de mots en anglais entre le fait de mettre une balle dans un trou et "faire la paix ensemble".

Kostiantyne Kartavtsev fait toujours partie de l'armée ukrainienne, selon l'association.

Le golf est le sport favori du président américain, connu pour passer un temps considérable sur ses greens personnels.

"La diplomatie du golf" est même devenue l'une de ses marques de fabrique : il n'hésite pas à accueillir ses homologues dans ses opulents complexes, aux États-Unis ou ailleurs.

En juillet, c'est dans son club de Turnberry, en Écosse, que le dirigeant américain a conclu, avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, un accord commercial sur les exportations européennes, avant de s'entretenir le lendemain avec le Premier ministre britannique Keir Starmer sur le même lieu.

Guerre en Ukraine
Sport
Donald Trump
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

L'offre BoursoBank