Nikkei 225
43 546,29
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street termine en baisse avant Jackson Hole
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 22:20

*

Le Dow Jones cède 0,12%, le S&P-500 0,67% et le Nasdaq 1,50%

par Johann M Cherian, Sanchayaita Roy et Carolina Mandl

La Bourse de New York a fini en baisse mardi, entraînée par les entreprises du secteur de la technologie, alors que les investisseurs se préparent au symposium de la Réserve fédérale à Jackson Hole.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,12%, ou 52,48 points, à 44.859,34 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 43,47 points, soit 0,67% à 6.405,68 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 325,55 points, soit 1,50% à 21.304,228 points.

Les géants technologiques comme Nvidia NVDA.O , Microsoft

MSFT.O et Meta Platforms META.O , qui ont progressé durant une grande partie de l'année, ont perdu du terrain.

Steve Sosnick, stratégiste en chef chez Interactive Brokers, a déclaré que certains investisseurs reportaient certains des bénéfices enregistrés dans le compartiment des technologies vers d'autres secteurs.

"(Cette évolution) se répercute sur l'ensemble du marché en raison du poids de ces entreprises dans les principaux indices", a-t-il ajouté.

Les investisseurs attendent également les déclarations que fera président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, lors du symposium qui se tiendra à Jackson Hole du 21 au 23 août.

Jerome Powell devrait s'exprimer vendredi sur les perspectives économiques et le cadre politique de la banque centrale.

"Il semble que les gens se montrent prudents à l'approche de Jackson Hole, pensant que (Jerome) Powell pourrait se montrer plus agressif que ne le pensent actuellement les marchés", a déclaré James Cox, associé chez Harris Financial Group.

Aux valeurs, Home Depot HD.N était en hausse bien que l'entreprise ait fait état de résultats trimestriels sous les attentes des analystes.

Intel INTC.O a bondi alors que le groupe devrait recevoir une injection de capital de deux milliards de dollars (1,72 milliard d'euros) de la part de SoftBank Group 9984.T .

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes

suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Avec Saeed Azhar; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
44 922,27 Pts Index Ex +0,02%
HOME DEPOT
407,010 USD NYSE +3,14%
INTEL
25,3100 USD NASDAQ +6,97%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
751,4800 USD NASDAQ -2,07%
MICROSOFT
509,7700 USD NASDAQ -1,42%
NASDAQ Composite
21 314,95 Pts Index Ex -1,46%
NVIDIA
175,6400 USD NASDAQ -3,50%
S&P 500 INDEX
6 411,37 Pts CBOE -0,59%
SOFTBANK GROUP
90,900 EUR Tradegate -7,44%
USA BENCHMARK 10A
4,308 Rates +0,98%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

