Wall Street termine en baisse avant Jackson Hole

Le Dow Jones cède 0,12%, le S&P-500 0,67% et le Nasdaq 1,50%

par Johann M Cherian, Sanchayaita Roy et Carolina Mandl

La Bourse de New York a fini en baisse mardi, entraînée par les entreprises du secteur de la technologie, alors que les investisseurs se préparent au symposium de la Réserve fédérale à Jackson Hole.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,12%, ou 52,48 points, à 44.859,34 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 43,47 points, soit 0,67% à 6.405,68 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 325,55 points, soit 1,50% à 21.304,228 points.

Les géants technologiques comme Nvidia NVDA.O , Microsoft

MSFT.O et Meta Platforms META.O , qui ont progressé durant une grande partie de l'année, ont perdu du terrain.

Steve Sosnick, stratégiste en chef chez Interactive Brokers, a déclaré que certains investisseurs reportaient certains des bénéfices enregistrés dans le compartiment des technologies vers d'autres secteurs.

"(Cette évolution) se répercute sur l'ensemble du marché en raison du poids de ces entreprises dans les principaux indices", a-t-il ajouté.

Les investisseurs attendent également les déclarations que fera président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, lors du symposium qui se tiendra à Jackson Hole du 21 au 23 août.

Jerome Powell devrait s'exprimer vendredi sur les perspectives économiques et le cadre politique de la banque centrale.

"Il semble que les gens se montrent prudents à l'approche de Jackson Hole, pensant que (Jerome) Powell pourrait se montrer plus agressif que ne le pensent actuellement les marchés", a déclaré James Cox, associé chez Harris Financial Group.

Aux valeurs, Home Depot HD.N était en hausse bien que l'entreprise ait fait état de résultats trimestriels sous les attentes des analystes.

Intel INTC.O a bondi alors que le groupe devrait recevoir une injection de capital de deux milliards de dollars (1,72 milliard d'euros) de la part de SoftBank Group 9984.T .

(Avec Saeed Azhar; version française Camille Raynaud)