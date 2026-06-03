Wall Street termine en baisse alors que les tensions au Moyen-Orient s'intensifient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les gestionnaires d'actifs reculent alors que Partners Group limite les retraits sur son fonds de capital-investissement

* Broadcom progresse avant la publication de ses résultats trimestriels après la clôture du marché

* Les données montrent une reprise de l'activité dans le secteur des services aux États-Unis en mai

* Les résultats de Broadcom sont attendus sous peu

(Mises à jour à la clôture du marché) par Stephen Culp et Medha Singh

Les actions de Wall Street ont reculé mercredi après avoir atteint des sommets historiques, alors que les tensions croissantes au Moyen-Orient et la hausse des prix du pétrole ont attisé les craintes inflationnistes et incité les investisseurs à prendre des bénéfices.

Les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé en baisse, entraînés à la baisse par le secteur financier .SPSY et le secteur technologique .SPLRCT , l'indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT sous-performant ses homologues de plus grande capitalisation.

Les valeurs technologiques .SOX ont progressé, indiquant que l'engouement pour l'intelligence artificielle est bien vivant. Pourtant, la plupart des « Magnificent Seven », ce groupe de mégacapitalisations liées à l'IA, ont reculé.

« Les titres liés à l’IA évoluent dans un monde à part, largement insensible aux risques macroéconomiques et géopolitiques, du moins dans une certaine mesure », a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d’investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky. « Il y aura donc une demande pour ces titres, en particulier les jours où tout le reste semble un peu moins attractif. »

L'indice S&P Software & Services .SPLRCIS a reculé. Il a été malmené ces derniers mois par les craintes d'une disruption liée à l' IA.

Les hostilités au Moyen-Orient se sont intensifiées alors que les États-Unis et l'Iran se livraient à une nouvelle série de frappes aériennes, mettant une nouvelle fois à l'épreuve un cessez-le-feu fragile.

Les cours du pétrole ont augmenté, alimentant les craintes que la pression à la hausse sur les prix de l'énergie ne se transforme en une inflation systémique plus généralisée.

« Ce marché continue de refléter un bras de fer entre les fondamentaux de l'économie américaine, qui sont incroyablement positifs, et les craintes que la durée du conflit au Moyen-Orient n'entraîne des risques de baisse », a déclaré Bill Northey, directeur principal des investissements chez U.S. Bank Wealth Management, à Billings, dans le Montana. « Notre analyse s'articule autour de la durée de la fermeture du détroit d'Ormuz, que nous considérons comme le principal facteur déterminant des anticipations d'inflation. »

« Plus cette fermeture durera, moins la Réserve fédérale sera en mesure d’assouplir sa politique monétaire en 2026 », a ajouté M. Northey.

En effet, selon l'outil FedWatch du CME, les marchés financiers anticipent une probabilité de plus de 40 % d'une hausse des taux à l'issue de la réunion de décembre de la Réserve fédérale américaine, contre 9,1 % il y a un mois.

Le président de la Fed de New York, John Williams , a réitéré sa position selon laquelle la banque centrale n'a pas besoin de modifier ses taux d'intérêt malgré les risques de hausse de l'inflation, affirmant que la politique monétaire était « bien calibrée ».

Les données économiques ont suggéré que le marché du travail était stable et que le secteur des services continuait de se développer, mais les prix des intrantssont restés élevés et les projets de dépenses des entreprisessemblaient timides dans un contexte de hausse des coûts énergétiques et d’incertitudes géopolitiques.

Le «Beige Book », l'enquête économique régionale de la Fed, a montré que l'activité économique s'était accélérée ces dernières semaines, que l'emploi avait peu évolué, mais que les répercussions de la hausse des prix de l'énergie due à la guerre étaient généralisées.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a perdu 54,11 points, soit 0,74 %, pour terminer à 7 555,67 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 230,97 points, soit 0,85 %, à 26 862,93. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 581,84 points, soit 1,13 %, à 50 725,95.

Parmi les fabricants de puces, Marvell MRVL.O , Intel

INTC.O , Qualcomm QCOM.O et Sandisk SNDK.O ont surperformé.

Les gestionnaires d'actifs ont reculé après que le groupe suisse Partners Group PGHN.S a plafonné les retraits d'un fonds de capital-investissement de 8,6 milliards de dollars. KKR KKR.N , Blackstone BX.N , Blue Owl OWL.N et Ares Management ARES.N ont tous perdu du terrain.

GameStop GME.N a progressé après que la société, à l'origine d'un phénomène de « meme stock », a annoncé une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel et dévoilé un programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars.

SpaceX , la société d'Elon Musk, prévoit de fixer le prix de son introduction en bourse à 135 dollars par action afin de lever un montant record de 75 milliards de dollars, a déclaré mardi à Reuters une source proche du dossier.

Les résultats de Broadcom AVGO.O étaient attendus sous peu.