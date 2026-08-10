Wall Street termine en baisse alors que les espoirs d'un accord sur le détroit d'Ormuz s'amenuisent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les variations des cours de clôture et d'autres informations sur les marchés)

* Intel recule après avoir lancé une vente d'actions de 15 milliards de dollars

* Les cours du pétrole bondissent en raison des inquiétudes concernant le détroit d'Ormuz

* S&P 500: -0,06 %, Nasdaq: -0,32 %, Dow: -0,11 %

par Caroline Valetkevitch et Noel Randewich

Le Nasdaq et le S&P 500 ont clôturé en baisse lundi, sous l'effet des reculs d'Intel et d'autres fabricants de puces, les investisseurs se montrant moins confiants quant à un accord visant à rouvrir le détroit d'Ormuz. Le président américain Donald Trump a exigé que l’Iran verse une indemnisation aux personnes qu’il affirme avoir tuées lors de guerres, d’attaques et de manifestations. Auparavant, l’Iran avait appelé Washington à respecter certaines conditions, notamment à indemniser Téhéran pour les dégâts causés depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes sur son territoire il y a plus de cinq mois.

Les investisseurs se montrant moins optimistes quant à une résolution de la crise au Moyen-Orient, le prix du pétrole brut américain a bondi d’environ 5 % pour s’établir à 82,13 dollars le baril. La réouverture du passage du pétrole par le détroit pourrait apaiser les craintes liées à la hausse des prix de l’énergie, qui ont attisé les inquiétudes inflationnistes et fait craindre que les banques centrales ne soient contraintes de relever leurs taux d’intérêt. Les actions d’Intel INTC.O ont également pesé sur le marché, reculant de 4,1 % après que le fabricant de puces a annoncé son intention de lever 15 milliards de dollars par le biais d’une vente d’actions.

Le S&P 500 a clôturé vendredi à un niveau record, soutenu par des résultats financiers bien supérieurs aux prévisions.

"Ce sont des marges et des bénéfices records. C’est tout simplement l’histoire de ce marché, et pourtant, la superposition du conflit avec l’Iran ne fait que stimuler puis freiner l’appétit pour le risque", a déclaré Tom Hainlin, stratège en investissement chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis.

"L’impact direct se fait sentir uniquement sur le secteur de l’énergie et… les cours du pétrole, qui restent obstinément au-dessus de leur niveau du 27 février, avant le début du conflit. Il n’y a donc clairement aucune visibilité sur la voie à suivre pour revenir à la situation d’avant le début du conflit, et cette prime est tout simplement intégrée dans les cours. Jusqu’à présent, le monde a réussi à contourner le problème, mais ces solutions de contournement ne dureront pas éternellement." L'action de Nvidia NVDA.O a reculé de 2,9 %. Une source proche du dossier a déclaré lundi à Reuters qu'un groupe de sociétés financières, dont Apollo Global APO.N et Blackstone BX.N , collaborait avec Nvidia pour mettre en place un plan de financement de 500 milliards de dollars destiné au développement d'infrastructures d'IA.

Le S&P 500 a reculé de 0,06 % pour clôturer la séance à 7 753,12 points.

Le Nasdaq a reculé de 0,32 % à 26 605,36 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,11 % à 53 976,04 points.

Les rapports attendus en fin de semaine pourraient donner des indications sur l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Les données publiées vendredi, qui ont révélé que les employeurs américains avaient supprimé de manière inattendue 23 000 emplois en juillet , ont incité les opérateurs à réduire les probabilités d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale en septembre. Selon l’outil CME FedWatch, les opérateurs tablent désormais sur une probabilité de 52 % d’une hausse des taux en septembre.

D'autres résultats trimestriels sont également au programme, notamment ceux du fabricant de semi-conducteurs Applied Materials AMAT.O et du fabricant d'équipements réseau Cisco

CSCO.O .

Selon les données de LSEG, environ 85 % des 436 entreprises de l'indice S&P 500 ayant publié leurs résultats depuis le début de la période ont dépassé les estimations.

À la Bourse de New York, les titres en baisse ont été 1,39 fois plus nombreux que ceux en hausse. On a dénombré 297 nouveaux plus hauts et 149 nouveaux plus bas sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 1 928 titres ont progressé et 2 841 ont reculé, les titres en baisse étant 1,47 fois plus nombreux que les titres en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 20 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et un nouveau plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 107 nouveaux plus-hauts et 74 nouveaux plus-bas.