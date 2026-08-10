Wall Street clôture dans le rouge, surveille la hausse du pétrole

Un écran à la Bourse de New York, le 27 juillet 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a clôturé en légère baisse lundi, quelque peu crispée par une nouvelle hausse des prix du pétrole, sur fond d'attentisme avant la publication des chiffres de l'inflation américaine pour le mois de juillet.

Le Dow Jones a perdu 0,11%, l'indice Nasdaq a cédé 0,32% et l'indice élargi S&P 500 a terminé proche de l'équilibre (-0,06%).

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