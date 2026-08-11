Wall Street termine en baisse alors que l'optimisme quant à la paix entre les États-Unis et l'Iran s'estompe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour sur l'évolution des cours à la clôture)

* La marque de vêtements de sport On s'effondre après la publication de ses résultats du deuxième trimestre

* S&P 500: -0,32%, Nasdaq: -0,60%, Dow: -0,34%

par Noel Randewich et Purvi Agarwal

Wall Street a terminé en baisse mardi, Amazon et Alphabet reculant, les investisseurs se montrant plus pessimistes quant à un éventuel accord visant à ramener la stabilité au Moyen-Orient. “Le détroit d’Ormuz restera fermé tant que les États-Unis ne changeront pas d’attitude et n’accepteront pas les conditions posées par l’Iran pour mettre fin à la guerre ”, a déclaré le nouveau secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 se sont maintenus près de leurs plus hauts niveaux depuis une semaine dans un marché agité, tandis que l'indice du secteur de l'énergie du S&P 500 .SPNY a progressé de 1,1%.

“Comme c’est le cas depuis des mois, il est tout simplement très difficile de parvenir à un accord qui convienne à tout le monde. Le prix du pétrole est en légère hausse, reflétant une incertitude accrue à ce sujet”, a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d’investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky.

“Le marché a évidemment connu des fluctuations liées à ce conflit à certains moments, mais cela n’a pas constitué le frein majeur que beaucoup de gens imaginaient.”

Amazon AMZN.O a reculé de 2,1% et Alphabet GOOGL.O a chuté de 3,8%, pesant toutes deux sur le S&P 500 et le Nasdaq. SpaceX SPCX.O a perdu près de 4%. Les gestionnaires d’actifs alternatifs ont progressé, Apollo Global APO.N gagnant 6,2% et Blackstone BX.N rebondissant de près de 4%. Ils font partie des institutions financières qui se sont récemment associées à Nvidia NVDA.O pour mettre en place des plateformes de financement informatique visant à mobiliser plus de 500 milliards de dollars .

Le S&P 500 a reculé de 0,32% à 7.728,20 points.

Le Nasdaq a reculé de 0,6% à 26.445,45 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,34% à 53.791,85 points.

Malgré la baisse du S&P 500, les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse .AD.SPX , dans un rapport de 1,2 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 22 nouveaux plus hauts et un nouveau plus bas; le Nasdaq a quant à lui enregistré 108 nouveaux plus hauts et 75 nouveaux plus bas.

Les solides résultats trimestriels ont contribué à propulser le S&P 500 vers des sommets historiques la semaine dernière, tandis que le Nasdaq .IXIC affichait un recul d’environ 2% par rapport à son plus haut niveau de clôture atteint le 2 juin.

Les signes indiquant que les investissements massifs de Microsoft et d’Amazon dans des centres de données dédiés à l’IA portent leurs fruits ont également contribué à améliorer le sentiment des investisseurs.

Les chiffres de l’inflation des prix à la consommation et à la production, attendus au cours des deux prochains jours, seront déterminants pour façonner les anticipations du marché quant à l’orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale, compte tenu de l’objectif du président Kevin Warsh de réduire les indications sur la politique monétaire.

Selon l’outil CME FedWatch, les opérateurs sont divisés quant à la probabilité d’une hausse des taux d’intérêt lors de la réunion de la banque centrale en septembre.

La hausse des coûts énergétiques, liée au conflit avec l’Iran, a ravivé les craintes inflationnistes et compliqué la tâche des banques centrales à l’échelle mondiale.

Le titre Jabil JBL.N a grimpé de 5,9% après que UBS a relevé la recommandation sur l'action de cette entreprise d'électronique de “neutre” à “acheter”. Les actions d’On ONON.N , cotées aux États-Unis, ont chuté de 20,3% après que la marque de vêtements de sport a affiché des résultats inférieurs aux estimations de chiffre d’affaires . La société de GNL Venture Global VG.N a reculé de 7,3% après que son chiffre d’affaires du deuxième trimestre a légèrement manqué les estimations .

Les volumes sur les places boursières américaines ont été relativement faibles, avec 15 milliards d'actions échangées, contre une moyenne de 17,6 milliards d'actions au cours des 20 séances précédentes.