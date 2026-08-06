Wall Street sur une note hésitante avant le rendez-vous clé de l'emploi

A quelques minutes de l'ouverture des marchés, les contrats à terme sur les principaux indices américains évoluent en ordre dispersé. Les futures sur le Dow Jones et le S&P 500 gagnent respectivement 0,25% et 0,13 %, tandis que ceux sur le Nasdaq reculent de 0,57%, pénalisés par le repli des valeurs technologiques.

Sur le front géopolitique, les tensions au Moyen-Orient continuent de s'atténuer. L'Iran a annoncé avoir trouvé un accord avec Oman sur un nouvel itinéraire de navigation dans le détroit d'Ormuz. Téhéran a précisé que la réouverture complète du détroit interviendrait à condition "qu'aucune partie tierce ne vienne entraver le processus", tout en démentant l'existence de négociations en cours avec les Etats-Unis.

Dans l'actualité des entreprises, les autorités britanniques ont donné leur feu vert au rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance, une opération évaluée à 110 milliards de dollars. Le gouvernement britannique a indiqué qu'il n'interviendrait pas au titre de l'intérêt public, après que Paramount Skydance a renforcé ses engagements en matière de programmation et de couverture de l'actualité au Royaume-Uni.

La saison des résultats continue par ailleurs d'animer les échanges en préouverture. Western Digital a publié un chiffre d'affaires trimestriel légèrement supérieur aux attentes, porté par la forte demande liée à l'intelligence artificielle, qui soutient les ventes de disques durs. Les investisseurs sanctionnent toutefois les perspectives du groupe, jugées décevantes : le titre chute de 15% avant l'ouverture, malgré une performance boursière exceptionnelle depuis le début de l'année, avec un cours qui a triplé.

SanDisk recule également de 9% en avant-Bourse, en dépit d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux anticipations du marché.

Sur le plan macroéconomique, les indicateurs publiés ce jeudi continuent de témoigner de la résilience de l'économie américaine. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ressortent à 199 000, contre 202 000 attendues, après 198 000 la semaine précédente. Dans le même temps, la productivité non agricole a progressé de 1,4% au deuxième trimestre 2026, selon la première estimation du Département du Travail, un rythme largement supérieur aux 0,6 % anticipés par le consensus.

Les investisseurs devraient néanmoins conserver une certaine prudence à la veille de la publication du rapport sur l'emploi américain de juillet, principal rendez-vous macroéconomique de la semaine.