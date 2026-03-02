Wall Street stable malgré les tensions en Iran
La séance avait pourtant débuté sous le signe de la prudence. Le choc géopolitique initial avait soutenu les valeurs de la défense et fait grimper les prix de l'énergie, tout en pesant sur les secteurs sensibles aux taux d'intérêt ainsi que sur les compagnies aériennes et les groupes liés au tourisme. Au fil des heures, les investisseurs sont toutefois revenus sur certains poids lourds de la technologie récemment pénalisés, à l'image de Nvidia, en hausse de 2,93%, et de Microsoft, qui a gagné 1,48%.
Cette capacité de rebond contraste avec la tendance observée en Europe et en Asie, où la flambée des cours du pétrole et les incertitudes entourant l'évolution du conflit ont fortement pesé sur les indices.
Les valeurs énergétiques ont logiquement surperformé, profitant de la hausse du brut qui soutient leurs marges. À l'inverse, les compagnies aériennes et les acteurs du tourisme ont été pénalisés par les perturbations du trafic aérien et par l'augmentation des coûts du kérosène.
Le secteur de la défense a également bénéficié de la montée des tensions. Lockheed Martin a progressé de 3,36% et Palantir de 5,91%, dans un contexte marqué par les frappes coordonnées du week-end.
Enfin, les valeurs exposées aux cryptomonnaies, comme Coinbase et Strategy, ont respectivement avancé de 5,34% et 6,29%, soutenues par le rebond du bitcoin .
