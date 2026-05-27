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Wall Street soutenue par la détente du pétrole et la dynamique de l'IA
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 14:54

Les principaux indices américains sont attendus en hausse ce mercredi, les investisseurs continuant de miser sur une résolution prochaine du conflit au Moyen-Orient, un scénario qui contribue à détendre les marchés pétroliers. Le WTI chute de plus de 5% après des informations de la télévision d'État iranienne évoquant la possibilité d'un accord avec les États-Unis permettant la réouverture du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.

A quelques minutes des premiers échanges à New-York, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq avancent respectivement de 0,38% et 0,90%.

Mais la situation sur le terrain reste fragile. L'Iran a accusé mardi les États-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu en vigueur depuis près de sept semaines après des frappes menées à proximité du détroit d'Ormuz. Malgré ces tensions géopolitiques persistantes, la place new-yorkaise continue de bénéficier d'un environnement jugé favorable.

La fièvre autour des fabricants de puces mémoire ne redescend pas, les investisseurs considérant ces groupes comme des acteurs clés dans la construction des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. Micron Technology a bondi de 19% hier à Wall Street, signant sa plus forte progression depuis 2011, et gagnait encore 5,7% en avant-Bourse.

Les valeurs en mouvement

Sur le front des entreprises, Abercrombie & Fitch progressait également en avant-Bourse après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,47 dollar sur le trimestre clos le 2 mai, contre un consensus de 1,28 dollar, porté par une solide dynamique sur le marché américain.

Lululemon Athletica avançait aussi de plus de 2% avant l'ouverture, Reuters rapportant que le groupe serait proche d'un accord avec son fondateur Chip Wilson afin de mettre un terme aux tensions entre les deux parties.

Dans le secteur des médias, les autorités américaines de la concurrence sembleraient disposées à approuver le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount pour 110 milliards de dollars, selon Semafor.

La séance ne comporte plus de publication économique majeure, les investisseurs restant désormais focalisés sur les chiffres de l'inflation PCE aux États-Unis attendus jeudi.

Pétrole et parapétrolier

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